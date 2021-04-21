"Коснется всех": на что Пентагон потратит новый военный бюджет

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Усиление ВМС США, милитаризация Тихого океана, противостояние с великими державами и новые военные технологии — администрация Джо Байдена запросила у конгресса оборонный бюджет. Всего на нацбезопасность Белый дом рассчитывает потратить за год 753 миллиарда долларов, из которых 715 получит Пентагон. О том, куда эти средства направят, — в материале РИА Новости.

Сдержать Китай

Хотя проект бюджета пока предварительный, можно сделать вывод, что Байден в целом продолжает линию Дональда Трампа на укрепление вооруженных сил.

Главный геополитический противник США, согласно тексту запроса, — Китай. В документе отмечается необходимость усиления американского военного присутствия у границ КНР. В марте глава Индо-тихоокеанского командования Вооруженных сил (INDOPACOM) адмирал Филип Дэвидсон сообщил, что на это нужно как минимум 27 миллиардов долларов. В регионе предстоит развернуть системы ПВО, разведывательные центры, установить ракеты, радары, организовать учения с союзниками.

Американская ударная авианосная группа во главе с USS Enterprise (CVN 65) в Атлантическом океане Источник изображения: © Фото : U.S. Navy/ Mass Communication Specialist Seaman Anna Wade

Очевидно, бюджетные средства направят на дальнейшую милитаризацию западной части Тихого океана. В Пентагоне неоднократно выражали намерение разместить дальнобойное ракетное вооружение на так называемой первой островной цепи, включающей в себя Филиппины, Корею и Японию. Ближайшая к китайским границам военная база США находится на Гуаме, в двух тысячах километров — это слишком далеко.

Впрочем, по словам представителей оборонного ведомства, американские союзники в регионе пока не горят желанием развертывать у себя иностранные ударные комплексы. В США признают, что без помощи дружественных государств эффективно сдерживать Китай не получится.

"Нет никаких сомнений в том, что нам необходимо усиливать военное присутствие в Индо-тихоокеанском регионе, — подчеркивает министр обороны США Ллойд Остин. — Китай — главный вызов, так как стремится изменить мировой порядок. Пекин действует все увереннее и предпринимает большие усилия, чтобы ограничить нам доступ к своим границам. В настоящий момент мы проводим ревизию того, что у нас есть в Тихом океане. Оцениваем численность войск, их вооружение, возможности, логистику, инфраструктуру, отношения с союзниками. Потом будут приняты все необходимые решения по военному строительству в регионе".

Развитие флота

В бюджете приоритет отдадут военно-морским силам и прежде всего — строительству кораблей. Финансирование получат программы перспективных стратегических и многоцелевых подводных лодок, а также морских безэкипажных платформ, которые американский флот собирается применять массово. Как сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, судостроительная отрасль у министра обороны на особом контроле. Сбалансированный и мощный флот — основа для проецирования силы как сегодня, так и в будущем.

Прототип LUSV Источник изображения: © Фото : U.S. Navy

Командование ВМС готово постепенно отказываться от ракетных крейсеров типа "Тикондерога". У американского флота 22 таких корабля, им уже по 35 лет — предельный возраст. Модернизировать их не собираются. Замена — эсминцы класса "Арли Берк" серии Flight III. Головная "тройка" — "Джек Лукас" — вступит в строй к 2023-му.

Эксперты отмечают, что современные эсминцы по боевым возможностям вполне соответствуют крейсерам 1980-90-х. Да, "Арли Берки" уступают "Тикондерогам" по мощности ракетного залпа, однако их обслуживание обходится значительно дешевле. Кроме того, на борту эсминцев третьей серии хватит места, чтобы разместить командные пункты ВВС и ПВО, функцию которых сегодня выполняют крейсеры.

Ранее в ВМС констатировали, что модернизационный потенциал "Тикондерог" практически исчерпан, а их участь в вооруженных конфликтах будущего — быть "плавучими арсеналами", получающими целеуказание для ракет от других, более современных платформ.

Новые подходы

Немало средств выделят на гиперзвуковые комплексы, крылатые ракеты большой дальности, беспроводные высокоскоростные системы управления, цифровое поле боя, дальнобойную артиллерию и РСЗО, индивидуальную экипировку военнослужащих, беспилотные летательные аппараты. Особое внимание в Пентагоне уделяют развитию гиперзвука. Там признают, что США серьезно отстали от России и Китая в этой области.

Американцы разрабатывают несколько гиперзвуковых ракет: Operational Fires для сухопутных войск, Long Range Hypersonic Weapon для ВМС, Hypersonic Air-breathing Weapon Concept и Air-Launched Rapid Response Weapon для ВВС. Последнюю планировали запустить в серийное производство в следующем году, однако недавние неудачные испытания могут сдвинуть сроки вправо. Пока у Вашингтона нет ни одной серийной гиперзвуковой ракеты.

Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) Источник изображения: © Фото : Air Force / Giancarlo Casem

В бюджет заложены солидные средства на многодоменные операции (Multi-Domain Operations) и цифровое поле боя. В частности, американцы планируют наладить быстрый обмен информацией между всеми видами и родами войск. Взвод разведки в тылу противника сможет в реальном времени получать данные о местности со спутника, обнаружить цель, самостоятельно и без посредников передать координаты на подводную лодку с крылатыми ракетами, авианосец или самолеты.

Новую концепцию реализуют на основе существующей, предусматривающей совместные действия армии, авиации и флота. Однако триаду дополнят операциями в космосе и киберпространстве. Ранее эти две среды в качестве поля боя не рассматривали.

Активно вкладываясь в передовые технологии и концепции ведения боя, американцы не забывают, что главный гарант безопасности — ядерный щит. Продолжится финансирование программы межконтинентальных баллистических ракет Ground Based Strategic Deterrent (GBSD), которые должны сменить ветеранов холодной войны Minuteman III.

В прошлом году концерн Northrop Grumman получил на это более 13 миллиардов долларов. Очевидно, перспективные МБР — ответ Вашингтона на новые стратегические вооружения России. Здесь США также в догоняющих.