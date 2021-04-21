Как в 17-й бригаде ВСУ подготовили к боевым действиям танки Т-64БВ и БМП-2

На вооружении 17-й отдельной танковой бригады ВСУ состоят танки Т-64БВ, в том числе так называемой модификации образца 2017 года. На них установлены тепловизионные прицелы, средства навигации, радиостанции натовского образца.

От первоначальных версий они отличаются отсутствием с левой стороны башни инфракрасного прожектора, рядом с пушкой видны дополнительные блоки динамической защиты.

Источник изображения: Фото: bmpvsu.ru

Источник изображения: Фото: bmpvsu.ru

Также на часть машин в задней части башни установлены решетчатые противокумулятивные экраны, их также можно увидеть на бортах в районе двигателя и в корме. Считается, что такое решение может нейтрализовать действия некоторых реактивных гранат.

Источник изображения: Фото: bmpvsu.ru

Источник изображения: Фото: bmpvsu.ru

Аналогичные экраны смонтированы на боевых машинах пехоты БМП-2. Правда, основное внимание уделено защите башни, на корпуса их не хватило.

Источник изображения: Фото: bmpvsu.ru

Источник изображения: Фото: bmpvsu.ru

Как видно, техника абсолютно не готова противостоять современным противотанковым управляемым ракетам, таким, как "Корнет" и "Атака". Скорее всего, с началом активных боевых действий это соединение быстро прекратит существование как дееспособное формирование.

Роман Ледорубов