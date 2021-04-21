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Интерфакс-АВН

Десантные корабли КФЛ и Северного флота отработали погрузку и выгрузку военной техники на черноморском побережье

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Большой десантный корабль Александр Отраковский. Архивное фото
Большой десантный корабль Александр Отраковский. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Sasha Krotov

Ростов-на-Дону. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Морпехи Каспийской флотилии совместно с моряками Северного флота провели учения по погрузке и выгрузки военной техники на десантные корабли на черноморское побережье, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"На полигоне ЮВО подразделения морской пехоты, экипажи десантных катеров Каспийской флотилии и экипаж большого десантного корабля "Александр Отраковский" Северного флота приняли участие в совместном тактико-специальном учении по организации погрузки и выгрузки боевой и специальной техники на побережье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что личный состав отработал организацию связи с пунктом погрузки (выгрузки), подход к берегу, практические действия по размещению техники в твиндеках и очередность её вывода на побережье после транспортировки в установленные нормативы.

"Также в рамках учебных мероприятий военнослужащие подразделений морской пехоты и экипажи кораблей отработали задачи по противовоздушной обороне пункта погрузки (выгрузки) с привлечением расчётов переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла" и "Стрела-3"", - уточняется в сообщении.

Всего в учении приняли участие более 500 морских пехотинцев КФЛ и около 100 единиц военной и специальной техники.

Ранее сообщалось, что в субботу, пройдя Босфор, в Черное море зашли БДК Северного флота России "Александр Отраковский" и "Кондопога". Также в субботу в черное море вошли еще два больших десантных корабля ВМФ России - "Калининград" и "Королев".

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Страны
Россия
Продукция
9К34 "Стрела-3"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БДК 775
Военные учения
КФ
СФ
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