Кризис – повод для роста

Промышленные предприятия холдинга «Социум» объединяются

Нет большего проклятия для китайца, нежели пожелание пожить ему в эпоху перемен, поскольку обычно перемены приносят различного рода кризисы. Возьмем хотя бы минувший ковидный год: полстраны сидело запертыми в четырех стенах, изнывая от безделья. Кто-то работал в удаленном режиме, промышленное производство падало. Однако есть у китайцев еще одна поговорка: кризис – это не только вызов, но и шанс для поиска новых возможностей для роста.

Правда, сначала нужно оценить потери, выявить слабые места в организации производства и определиться с тем, как строить новую стратегию развития. В группе компаний «Социум» испытание ковидом выдержали. По словам генерального директора Арзамасского приборостроительного завода Андрея Капустина, гособоронзаказ выполнен полностью. Использовали приборостроители нежданный и неожиданный шанс для расширения номенклатуры изделий – весной 2020 года наладили производство разработанных конструкторами компании бактерицидных рециркуляторов, которые социальные службы покупают для школ и детских садов, для установки в цехах промышленных предприятий. Но главное – здесь научились, по словам Капустина, быстро реагировать на изменение обстановки, восстановили навыки работы «с колес» и готовятся реализовывать производство новой линейки изделий для «ковидной» экономики.

Однако на этом поиск новый путей не закончился. Недавно делегация АПЗ побывала на крупных промышленных предприятиях соседней Республики Удмуртия. Цель визита – развитие кооперационных связей с удмуртскими коллегами. За три дня гости побывали на шести крупных промышленных предприятиях Ижевска и Сарапула: на Сарапульском радиозаводе, Сарапульском электрогенераторном заводе, Ижевском мотозаводе «Аксион-холдинга», Ижевском радиозаводе, Ижевском механическом заводе (АО «Концерн «Калашников»), на заводе «Купол».

Их интересовало все – продукция специального и гражданского назначения, то, как внедряются инновации, и самое основное – где может быть взаимный интерес и поле для выгодного сотрудничества.

“ Предприятия холдинга «Социум» обсудили программу сотрудничества и начинают расширять связи с промышленниками из регионов ”

Переговоры дали результат – достигнуты договоренности о сотрудничестве. И продолжение контактам обязательно воспоследует.

Как заметил гендиректор АПЗ Андрей Капустин, на каждой производственной площадке увидели, какие направления для совместной работы арзамасские приборостроители могут предложить удмуртским коллегам. Опять же укрепление межрегиональных связей дорогого стоит.

Однако есть еще одна весьма важная тема – развитие синергии между предприятиями, входящими в структуру холдинга «Социум». Недавно в Зеленограде прошло совещание с участием руководителей Арзамасского приборостроительного завода имени П. И. Пландина и НИИ с опытным производством «Элпа». Тема обсуждалась важнейшая – установление научно-производственных связей крупнейшего завода приборостроительной отрасли и компании, уже несколько десятилетий лидирующей в пьезоэлектронике.

Десант из Арзамаса был весьма представительным – генеральный директор Андрей Капустин, главный конструктор по специальной технике Александр Сагин, заместитель коммерческого директора по гражданской продукции Кирилл Покотило, гендиректор АПКБ Владимир Сухоруков.

Генеральный директор АО «НИИ «Элпа» Сергей Феоктистов заявил, что зеленоградское предприятие весьма заинтересовано в сотрудничестве с АПЗ. Компании из Зеленограда было что показать коллегам. Главный конструктор направления «Пьезотехника» Дмитрий Шахворостов представил приборы, созданные на основе пьезокерамики: датчики угловых скоростей, их еще называют балочными гироскопами, датчики удара, сейсмодатчики и так других представителей этой линейки приборов. Конструкторы компании «Элпа» разрабатывают системы автоматического отключения газовых клапанов в котельной при аварийных ситуациях. Кроме того, зеленоградские производственники разрабатывают также пьезотрансформаторы, которые применяют для использования в системах озонации, ионизации, приборах ночного видения, в системах, где требуется высоковольтный разряд.

На производственных площадях компании освоена технология производства тонкопленочной пьезокерамики и благодаря ей характеристики пьезотрансформаторов от «Элпы» серьезно улучшились. Зеленоградские приборостроители научились управлять свойствами материалов и благодаря этому могут реализовывать в своих изделиях индивидуальный подход к требованиям заказчиков.

Не обошли своим вниманием и тему пьезоприводов, поскольку развитие микроэлектроники и точных оптических систем делает эти приборы весьма востребованными. На «Элпе» выпускают пьезоприводы – актюаторы и пьезодвигатели. Их преимущество в том, что по сравнению с электромеханическими аналогами они потребляют меньше электроэнергии и устойчивы к воздействию радиации.

В течение пяти лет конструкторы компании успешно провели ОКР по этому направлению: разработали пьезоплатформы наклонного типа для применения в системах управления оптикой лазерным лучом. Здесь же создана линейная пьезоплатформа с точностью позиционирования до одного нанометра для применения в системах высокоточного позиционирования АСМ.

Одной из наиболее перспективных разработок на «Элпе» считают пьезофорсунку, которая может применяться в дизельных двигателях и обеспечивает до 100 впрысков в секунду, что невозможно при использовании при помощи электромагнитных систем. Опытный образец форсунки проходит апробацию в лабораториях МАДИ.

Конструкторы компании «Элпа» разработали программно-аппаратный комплекс дистанционного управления сетями учета энергоресурсов «ЭкоМатрикс». В нее включены первичные приборы расхода энергоресурсов (счетчики) производства АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина». В основе также лежат датчики, созданные зеленоградцами, и оборудование для сбора и передачи данных, в том числе для счетчиков воды и газа. У этой системы обширный функционал, поскольку есть возможность передачи данных в информационные структуры верхнего уровня – единые расчетные центры, системы отслеживания и анализа состояния муниципальных объектов.

«ЭкоМатрикс» заинтересовала приборостроителей, проявили они интерес и к одной из последних разработок АО «НИИ «Элпа» – радиомодулю для счетчиков расхода воды. Арзамасцы увидели и сразу оценили перспективу для совместного проекта, который можно осуществить уже в ближайшее время.

«Чтобы выяснить предпочтительные потребительские характеристики системы, АО «НИИ «Элпа» тесно взаимодействует с управляющими компаниями сферы ЖКХ, руководителями муниципальных образований, городских администраций, – рассказал генеральный директор компании Сергей Феоктистов. – Для них крайне важно, чтобы на рынке появились современные приборы учёта – приборы-эксперты, позволяющие отслеживать не только количественные, но и качественные показатели – температуру, давление и так далее. Ведь вопрос «За что я плачу?» прежде всего касается качества, а не количества. Поэтому в наш совместный проект предлагаю сразу закладывать экспертную идеологию, которая сделает наш продукт по-настоящему инновационным».

Таким образом, есть настоятельная необходимость наладить кооперацию зеленоградских и арзамасских промышленников. Теперь специалисты предприятий займутся детальной проработкой тем, зафиксированных в протоколе совещания по итогам встречи. Такая синергия даст солидный эффект, особенно если будет налажена действенная система продвижения этой продукции. И тут также есть обнадеживающие перспективы: на встрече присутствовала генеральный директор торгового дома «Социум» Светлана Кремнева, которая уже успела обсудить с коллегами несколько перспективных идей, которые можно достаточно быстро реализовать.

«Сейчас завод выпускает счетчики воды класса «В» под радиомодуль. Если получится наладить производство счетчиков более высокого метрологического класса «С» со встроенным радиомодулем по технологиям АО «НИИ «Элпа», это будет большим шагом вперед. Пьезодатчики, пьезоприводы – специфическая продукция, достаточно сложная в том, что касается продвижения и сбыта. И это новая интересная тема для нас, которую нам еще предстоит подробно изучить», – заявила Кремнева.

Так что тройное соединение усилий может поднять экономику предприятий холдинга. Не стоит забывать и о том, что компании, входящие в «Социум», работают и над расширением межрегиональных связей, что также обернется прибылью и расширением лояльных заказчиков.

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 14 (877) за 20 апреля 2021 года