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Naked Science

Истребители Typhoon ВВС Германии получили потенциально мощнейшую ракету класса «воздух — воздух»

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Источник изображения: naked-science.ru

После недавнего обновления программного обеспечения истребители Eurofighter Typhoon ВВС ФРГ получили возможность применения новой ракеты класса «воздух — воздух» MBDA Meteor.

Состоялось знаковое событие для ВВС Германии, которое может существенно повысить обороноспособность всего ЕС. Самолеты Eurofighter Typhoon Военно-воздушных сил ФРГ получили возможность применять ракеты класса «воздух — воздух» большой дальности типа Meteor.

Использование нового оружия стало возможно после установки программного обеспечения Phase 2 Enhancements B (P2Eb). «Новая веха для нашего парка истребителей Eurofighter», — заявили в люфтваффе.

Eurofighter Typhoon

Источник изображения: wikimedia

О потенциале изделия судить рано, однако ряд специалистов считают Meteor самой опасной ракетой класса «воздух — воздух» современности. MBDA Meteor имеет не только активную радиолокационную головку самонаведения, но и маршевый прямоточный воздушно-реактивный двигатель, что дает ей возможность поддерживать высочайшую скорость полета на всей траектории. Минус выбранной концепции — повышенная ИК заметность ракетной атаки.

В любом случае, обладая скоростью более М=4 и дальностью полета 100 километров, ракета представляет большую опасность для воздушных целей любого типа, включая самые современные истребители.

Немцы не первые, кто вооружился MBDA Meteor. По данным из открытых источников, первыми стали шведские ВВС: ракета достигла операционной готовности в июле 2016 года. Таким образом, первым в мире истребителем, способным использовать новое изделие, оказался «бюджетный» шведский Saab JAS-39 Gripen, опередивший в этом более дорогие Eurofighter Typhoon и французские Dassault Rafale.

Saab JAS-39 Gripen

Источник изображения: SAAB

В последние годы европейцы резко нарастили внимание к вопросам обороны и безопасности. Не менее значимым событием, чем возможность применения Meteor, для немцев стало прошлогоднее подписание контракта на установку на истребители Eurofighter Typhoon новейшей радиолокационной станции Captor-E, которую в Европе называют «самым передовым радаром для истребителей». Помимо Германии, новую РЛС получат испанцы, которые также эксплуатируют истребители Typhoon.

CAPTOR-E

Источник изображения: wikipedia

Напомним, в этом году стало известно, что Россия завершила государственные испытания экспортной модификации перспективной ракеты класса «воздух — воздух» РВВ-БД. Ее отличительная особенность — большая дальность действия: максимальная дальность пуска достигает 200 километров.

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