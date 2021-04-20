Гособвинение запросило шесть лет колонии для экс-гендиректора Центра им. Хруничева Селиверстова по делу о хищении

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Государственное обвинение попросило суд приговорить к шести годам колонии общего режима бывшего генерального директора космического научно-производственного центра имени М.В.Хруничева Александра Селиверстова, обвиняемого в особо крупной растрате.

"В ходе прений сторон сторона обвинения попросила суд назначить Селиверстову наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб. и лишением права занимать руководящие должности в течение трех лет", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы.

Для двоих бывших заместителей Селиверстова - Виктора Ларина и Юрия Яковлева - гособвинение запросило по пять лет колонии общего режима со штрафами по 400 тыс. руб. каждому и лишением обоих права занимать руководящие должности в течение трех лет.

Приговор по уголовному делу будет оглашен в Дорогомиловском суде 14 мая.

Всем троим фигурантам вменяется особо крупная растрата. Как установило следствие, подсудимые создали организованную группу и с 2011 по 2015 год через договоры на поставку по существенно завышенным ценам металло- и кабельной продукции с компанией "МеталлРесурс" похитили более 108 млн руб. из Центра Хруничева.