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Интерфакс-АВН

Гособвинение запросило шесть лет колонии для экс-гендиректора Центра им. Хруничева Селиверстова по делу о хищении

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На территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева
На территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Щербак

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Государственное обвинение попросило суд приговорить к шести годам колонии общего режима бывшего генерального директора космического научно-производственного центра имени М.В.Хруничева Александра Селиверстова, обвиняемого в особо крупной растрате.

"В ходе прений сторон сторона обвинения попросила суд назначить Селиверстову наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб. и лишением права занимать руководящие должности в течение трех лет", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы.

Для двоих бывших заместителей Селиверстова - Виктора Ларина и Юрия Яковлева - гособвинение запросило по пять лет колонии общего режима со штрафами по 400 тыс. руб. каждому и лишением обоих права занимать руководящие должности в течение трех лет.

Приговор по уголовному делу будет оглашен в Дорогомиловском суде 14 мая.

Всем троим фигурантам вменяется особо крупная растрата. Как установило следствие, подсудимые создали организованную группу и с 2011 по 2015 год через договоры на поставку по существенно завышенным ценам металло- и кабельной продукции с компанией "МеталлРесурс" похитили более 108 млн руб. из Центра Хруничева.

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Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
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