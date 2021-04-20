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ТАСС

МиГ-31 поднимали на перехват патрульных самолетов США и Норвегии над Баренцевым морем

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Американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon
Американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Нарушения государственной границы России не допущено, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолеты патрульной авиации ВМФ США Р-8А Poseidon и ВВС Норвегии Р-3С Orion над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

По данным военного ведомства, в понедельник российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели, чтобы опознать их в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии и сопроводил их над акваторией Баренцева моря. <...> Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - сказали в центре.

По данным национального центра, после разворота иностранных военных самолетов от границы МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. "Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавили в структуре.

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Норвегия
Россия
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МиГ-31
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