Российские военные и подразделения сирийской армии обстреляли в Идлибе подконтрольные Турции вооруженные группировки - СМИ

Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в пригороде Саракеба в провинции Идлиб, Сирия.

Дубай. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Подразделения сирийской армии и российские военные подвергли интенсивному артиллерийскому обстрелу в провинции Идлиб позиции поддерживаемых Турцией вооруженных группировок, сообщило в понедельник сирийское информационное агентство North Press agency (NPA).

По данным агентства, подконтрольные Турции вооруженные группировки были подвергнуты обстрелу накануне в городах аль-Фатира и Суфун на юге Идлиба.

В тот же день правительственные войска подвергли минометному обстрелу протурецкие группировки в ряде районов провинции Хама. Атаки, по свидетельству NPA, сопровождались полетами российской авиации и беспилотников.

Конфронтация на севере Сирии между правительственными силами и протурецкими оппозиционными группировками обострилась весной этого года.

В марте МИД Турции выразил озабоченность послу РФ в Турции Алексею Ерхову в связи с обстрелами сирийской провинции Идлиб и районов дислоцирования турецких сил на севере Сирии. Госдепартамент США заявлял, что сирийские войска и российская авиация нанесли удары в провинциях Идлиб и Алеппо.

Ситуация в Сирии обсуждалась 25 марта в ходе телефонных переговоров министра обороны РФ Сергей Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара.

"Главы военных ведомств предметно обсудили обстановку в Сирийской Арабской Республике, уделив внимание взаимодействию в рамках совместной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, а также другие темы, представляющие взаимный интерес", - сообщило тогда Минобороны РФ.

29 марта российские военные сообщили, что три пункта пропуска гражданского населения в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо с 30 марта приостанавливают работу из-за обстрелов со стороны боевиков.

7 апреля российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии передал, что пять мирных жителей погибли, еще шесть, включая двух детей, ранены в провинции Алеппо в Сирии из-за артиллерийского обстрела из районов, которые контролирует армия Турции.

9 апреля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, стороны обсудили положение дел в Сирии, сообщила тогда пресс-служба Кремля.