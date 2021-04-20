Войти
Интерфакс-АВН

Российские военные и подразделения сирийской армии обстреляли в Идлибе подконтрольные Турции вооруженные группировки - СМИ

397
0
0
Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в пригороде Саракеба в провинции Идлиб, Сирия
Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в пригороде Саракеба в провинции Идлиб, Сирия.
Источник изображения: © AP Photo / Ghaith Alsayed

Дубай. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Подразделения сирийской армии и российские военные подвергли интенсивному артиллерийскому обстрелу в провинции Идлиб позиции поддерживаемых Турцией вооруженных группировок, сообщило в понедельник сирийское информационное агентство North Press agency (NPA).

По данным агентства, подконтрольные Турции вооруженные группировки были подвергнуты обстрелу накануне в городах аль-Фатира и Суфун на юге Идлиба.

В тот же день правительственные войска подвергли минометному обстрелу протурецкие группировки в ряде районов провинции Хама. Атаки, по свидетельству NPA, сопровождались полетами российской авиации и беспилотников.

Конфронтация на севере Сирии между правительственными силами и протурецкими оппозиционными группировками обострилась весной этого года.

В марте МИД Турции выразил озабоченность послу РФ в Турции Алексею Ерхову в связи с обстрелами сирийской провинции Идлиб и районов дислоцирования турецких сил на севере Сирии. Госдепартамент США заявлял, что сирийские войска и российская авиация нанесли удары в провинциях Идлиб и Алеппо.

Ситуация в Сирии обсуждалась 25 марта в ходе телефонных переговоров министра обороны РФ Сергей Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара.

"Главы военных ведомств предметно обсудили обстановку в Сирийской Арабской Республике, уделив внимание взаимодействию в рамках совместной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, а также другие темы, представляющие взаимный интерес", - сообщило тогда Минобороны РФ.

29 марта российские военные сообщили, что три пункта пропуска гражданского населения в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо с 30 марта приостанавливают работу из-за обстрелов со стороны боевиков.

7 апреля российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии передал, что пять мирных жителей погибли, еще шесть, включая двух детей, ранены в провинции Алеппо в Сирии из-за артиллерийского обстрела из районов, которые контролирует армия Турции.

9 апреля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, стороны обсудили положение дел в Сирии, сообщила тогда пресс-служба Кремля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Эрдоган Реджеп
Проекты
БПЛА
Похожие новости
19.10.2020
Российские ракетные корабли поразили воздушные и морские цели в акватории Каспия
07.04.2020
Синьхуа (Китай): прорыв в экспорте российского вооружения
17.03.2020
Использование ударных дронов в Идлибе: какие выводы может сделать Россия
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
12.08.2016
Из альянса на выход
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.04 09:52
  • 1
ВМС США испытают «убийцу» российского «Авангарда»
  • 20.04 08:20
  • 1
Российские разработчики создали первый в мире комплекс «воздушного минирования» против беспилотников
  • 20.04 06:00
  • 6
Sina (Китай): может ли российская система С-500 перехватывать истребители-невидимки? Две детали дадут ключ к ответу
  • 20.04 03:24
  • 7
Россия создала самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях - Шойгу
  • 20.04 03:15
  • 13
Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии
  • 19.04 22:16
  • 1
Абсолютная угроза для НАТО: NI оценил мощь российской армии
  • 19.04 22:16
  • 2
Разработка перспективной Государственной программы вооружений на период с 2024 по 2033 годы
  • 19.04 22:10
  • 39
Дроны могут стать системой ПВО
  • 19.04 22:02
  • 10
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 19.04 21:56
  • 2
Российский ударный беспилотник лишат недостатков «Байрактара»
  • 19.04 19:24
  • 1
Минск заявил о беспрерывных учениях иностранных войск у границ Белоруссии
  • 19.04 19:18
  • 1
Прицел на базу: зачем Россия очищает Лаос от мин
  • 19.04 19:06
  • 1
В одном ряду с Шойгу: за что дают Героя России
  • 19.04 17:48
  • 2
Украинский Т-64Е планировали вооружить двухствольной зенитной пушкой
  • 19.04 17:32
  • 1
Фото: Под Нижним Тагилом ракетные войска дали бой диверсантам