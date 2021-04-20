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Главред (Украина): Запад нашел повод не принимать Украину в НАТО и держится за него

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Открытие военных учений Rapid Trident-2020 на Украине
Открытие военных учений Rapid Trident-2020 на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

НАТО — панацея для Украины, считает автор и неподдельно расстраивается, что «партнеры» не спешат видеть страну членом блока, настаивая на проведении каких-то реформ. «Может альянс просто боится России и в этом стыдно признаться?» — пытается он взять НАТО «на слабо».

Европа долго не решалась дать Киеву ПДЧ и в итоге получила агрессию Путина в Донбассе и аннексированном Крыму

Разговоры о реформах на Украине - это удобный механизм для НАТО не брать на себя конкретные обязательства, одновременно не признавая, что на позицию НАТО влияет в случае Украины "третья сторона" - Россия. Ясно, что признать публично: "мы не предоставляем ПДЧ для Украины, потому что опасаемся конфликта с Россией" - это было бы слишком унизительно.

Я вижу, многих "заинтересовало" сделанное президентом Зеленским в Париже заявление, что Украина должна получить четкую перспективу и явное подтверждение от европейских стран по готовности видеть нас в Объединенной Европе.

Почему-то значительная часть наших комментаторов увидела в этом какое-то отрицание реформ на Украине и необходимости их проведения, но я думаю, что все не так. И, собственно, в подобной постановке вопроса я не вижу ничего особенного. Более того, мы бы все равно рано или поздно были бы вынуждены поставить вопрос именно так, и никаким другим способом.

Когда в 2008 году НАТО, фактически, поддалась на шантаж со стороны России и отказало Украине в ПДЧ, признать это для самого альянса было не просто, поэтому с тех пор в отношениях с Украиной они исповедуют формулу: "Давайте реформируйтесь, а мы потом посмотрим".

В принципе, идея выглядит достаточно рациональной, но все мы так же прекрасно понимаем, что присоединение большинства восточноевропейских членов НАТО к альянсу было результатом принципиального политического решения, а не каких-то "глубоких реформ" или "чрезвычайной обороноспособности". Вот какая обороноспособность у Черногории была на момент присоединения? А как с выполнением разнообразных условий у Северной Македонии? А что там на момент присоединения было с демократией в Турции? Вопросы риторические.

Фактически, разговоры о реформах на Украине - это удобный механизм не брать на себя конкретные обязательства, одновременно не признавая, что на позицию НАТО влияет в случае Украины "третья сторона" - Россия. Ясно, что признать публично: "мы не предоставляем ПДЧ для Украины, потому что опасаемся конфликта с Россией" - это было бы слишком унизительно.

В то же время, выбор, решение и определение конкретики все равно рано или поздно произойдет. И лучше "рано", чем "поздно", потому что политика "оттягиваем максимально принципиальные решения" уже имела конкретные последствия - войну, захват части украинской территории и продолжение агрессии. И попытки как-то это предотвратить, "не провоцируя Россию", имеют неизменно негативные результаты.

Так почему в этой ситуации должна молчать именно Украина? Россия уже десятилетия запугивает своих граждан "вступлением Украины в НАТО", а именно НАТО делает вид, что очень обеспокоено политическим строем современной Украины.

Более того, как показала последняя ситуация, неопределенность в отношении Украины позволяет России разыгрывать сложные дипломатические композиции, основанные на том, что она угрожает всему миру (и Европе в частности) эскалацией военной агрессии против Украины (что не может не иметь негативных последствий в мировом масштабе).

Конечно, в НАТО прямо завтра мы не вступим в любом случае, но вступление в НАТО - это принципиальный вопрос принадлежности к определенной цивилизации. И оно просто должно быть принято. При том, что отказ от его принятия, как показывает практика, никого не успокаивает, не примиряет, не стабилизирует. Наоборот - ситуация все хуже и хуже, все менее и менее прогнозируемая.

Сейчас уже совершенно очевидно, что Россия и в дальнейшем будет всех шантажировать дальнейшей эскалацией в Восточной Европе, будет водить хороводы из танков и задымлять атмосферу своими дымными морскими монстрами. И отказ от ПДЧ для Украины что-то не сильно ее "сдерживает". Наоборот - отсутствие окончательной позиции со стороны НАТО может рассматриваться Россией как "шанс" все же "дожать" в нужный момент свою идею "зон влияния".

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко


Петр Олещук

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