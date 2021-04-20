Россия не будет сокращать участие в программе МКС до введения в строй национальной станции - Рогозин

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия не планирует сокращать программу экспериментов на МКС до введения в строй национальной орбитальной станции, сообщили глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В пилотируемой космонавтике паузы губительны. Пока не начнет полноценно работать наша национальная станция (пусть даже в минимально необходимом объёме), сокращать программы экспериментов на орбите МКС мы не должны", - написал Рогозин на своей странице в социальной сети Facebook.

"Поэтому сбиваться с пути, который мы с таким трудом проходим в отношении МЛМ (многофункционального лабораторного модуля "Наука" - "ИФ"), не стоит. Модуль должен быть запущен, и он принесет пользу", - добавил он.

По его словам, "условия обслуживания российского сегмента МКС - предмет переговоров".

Как ранее сообщил источник "Интерфакса", по предварительным подсчетам на создание национальной орбитальной станции до 2030 года может быть выделено около 5-6 млрд долларов.

Руководство России утвердило решение о создании независимой российской орбитальной станции, сообщила 12 апреля газета "Московский комсомолец". Информированный источник "Интерфакса" 13 апреля сообщил, что проект по созданию независимой российской орбитальной станции не утвержден, параметры его финансирования также не определены. "Решения нет. Пакет предложений действительно готов, но не согласован", - сказал тогда собеседник агентства.

В воскресенье вице-премьер Юрий Борисов заявил о намерении заранее уведомить партнеров по Международной космической станции о выходе из проекта МКС. "И честно их предупредить о выходе из МКС с 2025 года", - заявил Борисов на совещании, кадры которого были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

В аппарате зампреда правительства заявили, что российские специалисты проведут техническое обследование международной космической станции (МКС), на основе этого будет решаться ее будущее.

"Сроки существования станции давно истекли, её состояние оставляет желать лучшего. В последнее время всё чаще поступает информация о технических неисправностях", - сказали в аппарате Борисова в воскресенье, комментируя информацию об отказе от МКС.

"Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции. И по итогам принимать решение и честно предупреждать партнёров", - сказали в аппарате.

В свою очередь в пресс-службе "Роскосмоса" заявили, что решение о судьбе станции пока не принято, оно будет основываться на анализе технического состояния станции.

"У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции - 2024 год. После этого срока решение будет приниматься, исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения", - сообщили в госкорпорации.