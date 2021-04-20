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Интерфакс-АВН

Чехия исключает РФ из тендера на расширение АЭС "Дукованы" на фоне политического скандала

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Фото: АЭС Дукованы
Фото: АЭС Дукованы.
Источник изображения: Фейсбук/АЭС Дукованы

Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Чехии планируют исключить российскую ГК "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы" на фоне политического скандала.

"В течение нескольких дней он ("Росатом" - ИФ) будет исключен из возможности участия в тендере", - заявил вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек в интервью чешскому изданию.

Он также выразил сомнение в возможности участия "Росатома" в качестве субподрядчика. "Это практически невозможно. Ни один из кандидатов не пойдет с поставщиком из "Росатома", - сказал Гавличек, отвечая на вопрос.

Как сообщалось, в субботу в Праге заявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии чешской стороны, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Также в субботу вечером чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщениях не уточняется, в причастности к какому делу их подозревают. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".

В марте 2021 года Elektrarna Dukovany II, a.s. (EDU-II, входит в чешскую энергокомпанию CEZ Group) получила разрешение государственного управления по ядерной безопасности Чехии на размещение новой АЭС в муниципалитете Дукованы. После получения разрешения на размещение блоков АЭС должно последовать объявление тендера по выбору подрядчика.

Заявка расширение АЭС "Дукованы" была направлена регулятору в марте 2020 года. Предметом заявки является строительство двух новых энергоблоков на АЭС "Дукованы" мощностью по 1200 МВт, сообщала тогда CEZ.

Российская ГК "Росатом" неоднократно заявляла о планах участвовать в тендерах Чехии на строительство АЭС. В ноябре 2016 года структура "Росатома" - "Русатом Оверсиз" - сообщила, что госкорпорация передала Минпромторгу Чехии и CEZ Group пакет документов о потенциальном участии в проекте строительства новых блоков АЭС. Перед этим, в конце октября, концерн "Росэнергоатом" сообщил, что Чехия изучает предложение "Росатома" о строительстве на территории страны новых энергоблоков взамен АЭС "Дукованы".

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