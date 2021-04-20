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ЦАМТО

Технологии и экспонаты, отобранные по результатам "Дня инноваций ВДВ", представят форуме "Армия-2021"

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Беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Корсар» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в КВЦ «Патриот»
Беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Корсар» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в КВЦ «Патриот».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

ЦАМТО, 19 апреля. Более 400 экспонатов, технологий и инновационных решений представили на выставке перспективных технологий и разработок "День инноваций Воздушно-десантных войск" отечественные производители и разработчики.

Около 45 организаций продемонстрировали свою продукцию на выставочной площадке в Рязани впервые.

Специализированная выставка состоялась в период с 15 по16 апреля текущего года на базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ).

В ходе подведения итогов мероприятия заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования (КСОР) генерал-лейтенант Андрей Холзаков наградил грамотами представителей организаций, представивших насыщенные стенды и экспозиции, а также наиболее активных участников научно-деловой программы.

"Хотелось бы отметить возросший уровень выставленных образцов. Представители промышленности стали лучше понимать, что нам надо, и активно реагируют на наши замечания и пожелания. Некоторые разработки, отобранные специальной комиссией Военно-научного комитета ВДВ, будут представлены на форуме "Армия-2021" – отметил в своем заключительном слове по результатам "Дня инноваций ВДВ" А.Холзаков.

Экспозиция была организована в 8 тематических кластерах, посвященных развитию воздушно-десантной техники и воздушно-десантной подготовке, инженерному обеспечению, водолазной и специальной подготовке, вооружению, военной и специальной технике (ВВСТ) для ВДВ, технологий двойного назначения, средств связи и АСУ, средств экипировки и бронезащиты, средств маскировки, развитию беспилотной авиации (БЛА).

В работе выставки приняли участие командование Воздушно-десантных войск, органы военного управления Минобороны России, представители заводов-изготовителей и конструкторских бюро, военнослужащие ВДВ и курсанты РВВДКУ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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