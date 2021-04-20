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ЦАМТО

В Ейске завершено обучение очередной группы специалистов для морской авиации ВМФ России

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Истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ Морской авиации ВМФ России (бортовой номер "35 синий") из состава 859-го Центра боевого применения и подготовки лётного состава Морской авиации ВМФ России в Ейске. 12.09.2014.
Источник изображения: Ейский Ят / eyat / aviaforum.ru

ЦАМТО, 19 апреля. В Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске состоялся выпуск курсантов учебного батальона, которые завершили цикл подготовки.

Экзаменационная комиссия, назначенная главнокомандующим ВМФ адмиралом Николаем Евменовым, детально оценила уровень знаний и навыков, полученных курсантами учебного батальона центра в ходе трехмесячной программы обучения.

В рамках цикла подготовки более 90 курсантов прошли обучение в соответствии с планом подготовки младших авиационных специалистов для соединений морской авиации по четырем военно-учетным специальностям, связанным с применением наземных средств обслуживания авиационной техники и средств поиска и поражения подводных лодок.

После сдачи контрольных экзаменов военнослужащие направлены в части морской авиации флотов ВМФ России для дальнейшего прохождения службы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
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