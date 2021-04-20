«Салют» - первая орбитальная станция в мире

50 лет назад, 19 апреля 1971 года, с космодрома Байконур запущена ракета-носитель «Протон-К», которая успешно вывела на околоземную орбиту первую в мире долговременную орбитальную станцию «Салют» массой почти 20 тонн.

Ее запуск открыл принципиально новый этап в исследовании и освоении человеком космического пространства.

В феврале 1970 года был выпущен проект по долговременной орбитальной станции, которая в дальнейшем стала называться «Салют». Она была создана в чрезвычайно короткие сроки. Задача разработать и подготовить станцию к запуску в течение года была поставлена на политическом уровне. Следует отметить большой энтузиазм, с которым участники этого уникального проекта разрабатывали, изготавливали и испытывали первую орбитальную станцию. Работы велись круглосуточно, без выходных дней.

Второй особенностью явилось то, что разработка станции проводилась одновременно в ЦКБЭМ и ЦКБМ (Ф), а изготовление - на Заводе имени М.В. Хруничева (сегодня входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и Заводе экспериментального машиностроения. Проект и практически все основные системы станции разрабатывались в ЦКБЭМ, изготовление основных систем и поставка комплектующих - на ЗЭМ, конструкторская документация на корпус выпускалась в ЦКБМ (Ф), изготовление гермокорпуса, силового интерьера, основных элементов конструкции, общая сборка изделия проводились на ЗИХ. Комплексные испытания станции после сборки выполнялись в ЦКБЭМ.

Сжатые сроки диктовали особую технологию работ. Были существенно упрощены процедуры подготовки документации. Изготовление деталей часто проводилось по эскизам конструктора. Упрощение процедур принятия решений не привело к снижению качества, поскольку оперативно-техническое руководство действовало постоянно для незамедлительного принятия технических решений.

В декабре 1970 года был собран орбитальный блок станции и передан для проведения испытаний, после окончания которых в марте 1971 года он был отправлен на техническую позицию. Работы на космодроме (на вновь созданном рабочем месте) были проведены за 40 дней. От начала разработки проекта до запуска станции на орбиту прошло меньше 16 месяцев. Еще никогда космические аппараты такой сложности не создавались в крайне сжатые сроки. Разумеется, при разработке конструкции и систем станции использовался громадный опыт участников работ и технический задел по уже разработанным системам.

Первая станция представляла собой новый тип космического аппарата, позволяющий автоматически и с участием человека решать различные научно-прикладные задачи в условиях длительного полета. Орбитальные станции со сменяемыми экипажами сделали возможным непрерывную работу людей в космическом пространстве, позволили исследовать влияние космоса и невесомости на организм человека, проводить астрофизические исследования, а также исследования поверхности и атмосферы Земли.

На первом этапе полет станции «Салют» осуществлялся в автоматическом режиме. 23 апреля 1971 года на околоземную орбиту был выведен транспортный пилотируемый корабль «Союз-10» с экипажем на борту в составе командира Владимира Шаталова, бортинженера Алексея Елисеева и инженера-испытателя Николая Рукавишникова. «Союз-10» состыковался со станцией «Салют», но космонавты так и не смогли в неё перейти из-за проблем и дефектов в стыковочном узле. Экипажу «Союза-10» пришлось внепланово возвращаться на Землю.

6 июня 1971 года стартовал транспортный пилотируемый корабль «Союз-11» с экипажем в составе Георгия Добровольского, бортинженера Владислава Волкова и инженера-испытателя Виктора Пацаева. Эта была первая экспедиция посещения, которая в течение 22 суток находилась на станции и доказала возможность долговременных полетов на орбитальном комплексе. Во время своего рекордного по длительности полета экипаж выполнил большой объем научных исследований и экспериментов. К сожалению, из-за разгерметизации спускаемого аппарата экипаж погиб.

После расстыковки с кораблем «Союз-11» орбитальный блок станции «Салют» продолжал автономный полет в течение 3,5 месяца, в процессе которого в автоматическом режиме выполнялась программа научных исследований, проверялись работоспособность и ресурс работы систем в длительном полете, напоминает Роскосмос.

11 октября 1971 года станция «Салют» прекратила существование над акваторией Тихого океана. Всего было изготовлено и выведено на орбиту пять аппаратов этой серии: «Салют-1», «Салют-3», «Салют-4», «Салют-6», «Салют-7». Станции «Салют-2» и «Салют-5» имели военное назначение и относились к серии орбитальных станций «Алмаз». Программа «Салют» продолжалась с 1971 года по 1986 год, в результате чего был накоплен гигантский опыт долговременного нахождения человека в космическом пространстве.