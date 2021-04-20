Войти
Интерфакс-АВН

Переговоры в Вене вернут США к ядерной сделке с Ираном - СМИ

365
0
0
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Быстров

Вашингтон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Военная разведка Израиля и высокопоставленные чиновники "Моссада" считают, что переговоры в Вене между Ираном и другими мировыми державами приведут к возвращению США к ядерной сделке 2015 года, сообщает в понедельник Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"Мы не удивимся, если в течение нескольких недель США и другие мировые державы подпишут сделку с Ираном", - заявил один из собеседников издания, присутствовавший на заседании военно-политического кабинета Израиля.

Отмечается, что израильское правительство очень обеспокоено возвращением США к ядерной сделке с Ираном.

Согласно источникам издания, на прошедшем в воскресенье заседании кабинета министров Израиля не было принято никаких новых политических решений.

Израиль продолжит диалог с администрацией Джо Байдена по переговорам с Ираном.

В ближайшие две недели советник по национальной безопасности Израиля Меир Бен Шаббат, начальник штаба армии обороны Израиля Авив Кочави, глава израильской военной разведки Тамир Хейман и директор "Моссада" Йоси Коэн посетят Вашингтон для переговоров со своими коллегами по Ирану, сообщили собеседники Axios.

В Вене проходят переговоры между Ираном и международными посредниками (Франция, Великобритания, Россия, Китай и ФРГ). Также в Вене работает делегация США, однако прямых контактов с иранскими коллегами она не проводит.

Цель переговоров - определить, как США и Иран могут вернуться в соглашение по атому, выполнять которое они перестали во время президентства Дональда Трампа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Израиль
Иран
Китай
Россия
США
Франция
Продукция
Аббат
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
18.03.2020
Усилить пропаганду в поддержку «Авангарду»
09.04.2019
Jutarnji list (Хорватия): правда и мифы о новой гонке вооружений
01.04.2019
Кибермощь Ирана (Киберстражи Исламской Революции). Часть 1
19.02.2019
Ракетная перепись: у России есть условия для многостороннего ДРСМД
31.05.2017
Яков Кедми: "В мире нет денег на войну"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.04 09:52
  • 1
ВМС США испытают «убийцу» российского «Авангарда»
  • 20.04 08:20
  • 1
Российские разработчики создали первый в мире комплекс «воздушного минирования» против беспилотников
  • 20.04 06:00
  • 6
Sina (Китай): может ли российская система С-500 перехватывать истребители-невидимки? Две детали дадут ключ к ответу
  • 20.04 03:24
  • 7
Россия создала самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях - Шойгу
  • 20.04 03:15
  • 13
Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии
  • 19.04 22:16
  • 1
Абсолютная угроза для НАТО: NI оценил мощь российской армии
  • 19.04 22:16
  • 2
Разработка перспективной Государственной программы вооружений на период с 2024 по 2033 годы
  • 19.04 22:10
  • 39
Дроны могут стать системой ПВО
  • 19.04 22:02
  • 10
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 19.04 21:56
  • 2
Российский ударный беспилотник лишат недостатков «Байрактара»
  • 19.04 19:24
  • 1
Минск заявил о беспрерывных учениях иностранных войск у границ Белоруссии
  • 19.04 19:18
  • 1
Прицел на базу: зачем Россия очищает Лаос от мин
  • 19.04 19:06
  • 1
В одном ряду с Шойгу: за что дают Героя России
  • 19.04 17:48
  • 2
Украинский Т-64Е планировали вооружить двухствольной зенитной пушкой
  • 19.04 17:32
  • 1
Фото: Под Нижним Тагилом ракетные войска дали бой диверсантам