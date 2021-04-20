Переговоры в Вене вернут США к ядерной сделке с Ираном - СМИ

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана.

Вашингтон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Военная разведка Израиля и высокопоставленные чиновники "Моссада" считают, что переговоры в Вене между Ираном и другими мировыми державами приведут к возвращению США к ядерной сделке 2015 года, сообщает в понедельник Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"Мы не удивимся, если в течение нескольких недель США и другие мировые державы подпишут сделку с Ираном", - заявил один из собеседников издания, присутствовавший на заседании военно-политического кабинета Израиля.

Отмечается, что израильское правительство очень обеспокоено возвращением США к ядерной сделке с Ираном.

Согласно источникам издания, на прошедшем в воскресенье заседании кабинета министров Израиля не было принято никаких новых политических решений.

Израиль продолжит диалог с администрацией Джо Байдена по переговорам с Ираном.

В ближайшие две недели советник по национальной безопасности Израиля Меир Бен Шаббат, начальник штаба армии обороны Израиля Авив Кочави, глава израильской военной разведки Тамир Хейман и директор "Моссада" Йоси Коэн посетят Вашингтон для переговоров со своими коллегами по Ирану, сообщили собеседники Axios.

В Вене проходят переговоры между Ираном и международными посредниками (Франция, Великобритания, Россия, Китай и ФРГ). Также в Вене работает делегация США, однако прямых контактов с иранскими коллегами она не проводит.

Цель переговоров - определить, как США и Иран могут вернуться в соглашение по атому, выполнять которое они перестали во время президентства Дональда Трампа.