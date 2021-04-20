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Интерфакс-АВН

Спецслужбы РФ планировали взорвать боеприпасы не в 2014 году в Чехии, а позже - в Болгарии - министр

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Взрыв на складе боеприпасов
Взрыв на складе боеприпасов.
Источник изображения: gazeta.ru

Берлин. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Чешская полиция в настоящее время склоняется к версии, согласно которой российские спецслужбы не специально провели взрыв на складе боеприпасов в Моравии в 2014 году, заявил глава МВД Чехии Ян Гамачек.

По сообщению чешского радио, министр объяснил, что, по версии следствия, российская разведка планировала организовать взрыв после того, как боеприпасы будут доставлены в Болгарию. Предполагается, что груз предназначался предпринимателю Эмилиану Гебреву. В 2015 году его попытались отравить, однако Гебрев выжил. Судебные власти Болгарии в итоге обвинили трёх россиян в попытке отравления предпринимателя.

Гамачек заверил, что у чешской полиции достаточно информации, указывающей на причастность российских спецслужб ко взрыву в 2014 году.

Чешская пресса указывает, что, по ее данным, склад, на котором произошёл взрыв, вообще принадлежал Гебреву. Он, в частности, продавал оружие и боеприпасы властям Украины, отмечается в сообщениях.

Власти Чехии в субботу сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Также в субботу вечером чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщениях не уточняется, в причастности к какому делу их подозревают. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".

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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Германия
Россия
Украина
Чехия
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