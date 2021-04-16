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Каталог образцов лунного грунта миссии «Чанъэ-5» выложили в открытый доступ

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Каталог образцов лунного грунта миссии «Чанъэ-5» выложили в открытый доступ
Каталог образцов лунного грунта миссии «Чанъэ-5» выложили в открытый доступ.
Источник изображения: CNSA

Китайские ученые, работающие с лунным грунтом, добытым автоматической станцией «Чанъэ-5», опубликовали в открытом доступе результаты анализа и фотоснимки первой партии образцов, извлеченных из контейнера, доставленного на Землю. Каталог доступен на отдельном сайте.

Задачей «Чанъэ-5» было получение проб грунта из области вблизи вулкана Пик Рюмкера на видимой стороне Луны и его последующая доставка на Землю. Миссия стартовала в ноябре 2020 года, а в начале декабря два модуля совершили успешную высадку на Луну, после чего состоялась перегрузка контейнера с грунтом на орбитальный служебный модуль, который 16 декабря 2020 года доставил его на Землю. Таким образом, в распоряжение земных ученых попали 1,73 килограмма лунного грунта, собранного как с поверхности естественного спутника Земли, так и с глубины до метра, причем возраст реголита составляет 1,2 миллиарда лет — он моложе, чем образцы, привезенные астронавтами миссий «Аполлон».

13 апреля 2021 года Китайское национальное космическое управление объявило, что завершило исследование первой партии добытых образцов лунного грунта и опубликовало полученные данные и снимки в открытом доступе. На данный момент доступна информация по 18 различным образцам, которые содержат крупинки как микронных, так и миллиметровых размеров, добытых с поверхности Луны. Образцы представляют собой частицы брекчии, базальта, стекла и мелкой пыли, в их составе были найдены пироксен, плагиоклаз, ильменит, оливин, полевой шпат и шпинель.


Источник изображения: CNSA



Источник изображения: CNSA



Источник изображения: CNSA



Источник изображения: CNSA



Источник изображения: CNSA


Работа «Чанъэ-5» не была завершена после доставки лунного реголита на Землю — сейчас служебный модуль миссии находится на гало-орбите вокруг первой точке Лагранжа в системе Солнце — Земля и ждет новых научных задач, которые могут быть связаны с наблюдениями за Солнцем или астероидами.

В настоящее время на обратной стороне Луны работает другая китайская автоматическая миссия — «Чанъэ-4», которая недавно отыскала необычные валуны.

Александр Войтюк

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CNSA
Проекты
2020-й год
CLEP
Луна
Робот
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