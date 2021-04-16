У Украины есть два варианта: НАТО или вооружения и, возможно, ядерный статус — посол Мельник (Укрiнформ, Украина)

Известный скандальными выступлениями посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, который часто критикует за «пророссийскую» позицию немецкие власти, на этот раз занялся откровенным шантажом. Укрiнформ подробно излагает содержание его нашумевшего выступления в эфире немецкого радио Deutschlandfunk.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин и западных партнеров в целом перейти от красивых слов о солидарности с Украиной к реальной помощи нашей стране.

Об этом он заявил в эфире немецкого радио Deutschlandfunk, передает Укринформ.

Западные партнеры заявляют об обеспокоенности, но все равно не готовы помочь оружием, констатировал Мельник. Без солидарности, без введенных санкций Украина, "возможно, не пережила бы эти последние 7 лет", но сейчас нужны не только "милые заверения в солидарности", этого слишком мало (как показал опыт 2014 года и аннексии Крыма). Исключительно словами, просьбами, призывами в адрес Москвы мало чего можно достичь, подчеркнул дипломат, ведь Путин понимает исключительно язык силы. "А такого языка сейчас и не хватает", - признал Мельник.

"Мы испытываем потребность сейчас в серьезных шагах… Нам необходима военная поддержка… Нам нужны модернизация нашей армии, нам нужны современные системы вооружения, чтобы укрепить нашу обороноспособность", - сказал посол и напомнил, что Германия - четвертый крупнейший экспортер оружия в мире.

Он укорил Берлин в "морализаторстве", нежелании каким-либо образом провоцировать Путина и подчеркнул, что российский президент играет именно на таких опасениях европейцев.

Однако сейчас речь идет не о привычных канонах риторики Москвы, а об "очень реальной подготовке к войне", что Берлин должен всерьез воспринимать, подчеркнул дипломат.

По его словам, для того, чтобы предотвратить вторжение в Украину завтра либо послезавтра, не дать Путину стереть Украину с карты мира, государство имеет единственную возможность - получить членство в НАТО.

"У Украины нет другого выбора: либо мы являемся частью такого союза, как НАТО, и делаем свой вклад в то, чтобы эта Европа стала более сильной, более уверенной в себе, или у нас остается единственная альтернатива - вооружаться самим, и возможно, снова подумать о ядерном статусе", - заявил Мельник.

Как сообщал Укринформ, накануне перед совещанием министров обороны и иностранных дел стран - членов НАТО глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заверила, что Германия "привержена" помощи Украине, но на вопрос, готов ли Берлин помочь в случае возникновения горячего конфликта Киеву оружием, глава Бундесвера сказала только, что ФРГ как член НАТО предоставляет помощь в подготовке ударных сил украинской армии и в сфере военной медицины, другие страны НАТО поддерживают Украину в других сферах.

В последнее время вооруженные силы Российской Федерации осуществляют наращивание войск вблизи государственной границы Украины на севере, востоке и юге, а также в оккупированном Крыму. Кроме того, возросло количество случаев нарушения перемирия на востоке Украины со стороны вооруженных формирований РФ, есть потери среди бойцов ВСУ. Параллельно РФ ведет пропагандистскую кампанию в оправдание агрессии против Украины.

6 апреля также стало известно, что, кроме стягивания войск к украинской границе, Россия начала контрольную проверку боеготовности армии.