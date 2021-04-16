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Интерфакс-АВН

МИД Украины протестует в связи с ограничением РФ свободы судоходства в Черном море

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Патрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе
Патрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе.
Источник изображения: © пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым

Киев/Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с объявлением РФ о закрытии со следующей недели до октября 2021 года части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений, и требует немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных акваторий Черного моря.

"Такие действия Российской Федерации являются очередной попыткой в нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря", - говорится в заявлении МИД, обнародованном в четверг.

Министерство призвало международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на РФ с целью отмены решения о закрытии акватории и прекращения эскалации в Азово-Черноморском регионе.

"Также этот шаг является грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву. Согласно Конвенции, Российская Федерация не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море", - пояснили в ведомстве.

В заявлении отмечается, что на фоне продолжающегося наращивания своего военного присутствия вдоль границы с Украиной на суше, РФ пошла на усиление эскалации в морской зоне. Она перебрасывает военные корабли с Каспийского моря и усиливает свой военный потенциал в Азово-Черноморском регионе, а также, несмотря на отсутствие правовых оснований, решила закрыть эту акваторию для военных кораблей других государств, в частности, Украины.

Поведение России "указывает на отсутствие каких-либо намерений с ее стороны отказаться от продолжения агрессии против Украины с использованием военных и гибридных методов", заявили в МИД Украины.

Накануне Черноморский флот (ЧФ) сообщил, что отряд российских боевых кораблей вышел в Черное море для проведения учебных стрельб.

"В мероприятиях также будут задействованы самолёты и вертолёты морской авиации и ПВО ЧФ", - говорится в сообщении флота.

"Отряд кораблей в составе фрегата "Адмирал Макаров", малых ракетных кораблей "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетного корабля на воздушной подушке "Самум", тральщика "Иван Голубец", а также больших десантных кораблей вышли из пунктов базирования и провели тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота", - сообщил флот.

Учения состоятся в рамках контрольной проверки Вооруженных сил РФ, сообщили военные.

США и европейские страны выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

Ранее Южный военный округ сообщил, что 15 кораблей Каспийской флотилии совершают переход в Черное море на учения. Среди них три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения.

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1135 Буревестник
1239 Сивуч
21631 Буян-М
Военные учения
КФ
ЧФ
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