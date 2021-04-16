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Интерфакс-АВН

В СВР сочли бредом американские заявления о причастности службы к атаке на SolarWinds

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Служба внешней разведки
Служба внешней разведки.
Источник изображения: svr.gov.ru

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - В Службе внешней разведки (СВР) назвали бредом заявления Вашингтона о причастности службы к кибератаке на SolarWinds.

"В высказываниях Байдена ни слова не говорится об СВР России, а в свободном толковании, изданном на 4,5 страницах убористым почерком и разосланном специально для американских СМИ об СВР России, что ни строчка, то - пассаж. Не хочется цитировать заокеанских коллег, а все мы, по большому счету, в этом электронном мире - коллеги. Скажем лишь, что читать бред - занятие малоинтересное", - говорится в пресс-релизе СВР.

В комментарии СВР отмечается: "Во всем этом словоблудии самое неприятное вот что: "СВР России, также известная как...". Извините, господа, но СВР России на весь мир известна с 1920 года как Иностранный отдел ВЧК, 5 отдел Первого управления НКВД СССР. С середины прошлого века - Первое главное управление КГБ СССР, а ныне - Служба внешней разведки Российской Федерации".

"За столетними славными страницами истории отечественной разведки стоит не только высочайший профессионализм, но и умение вести работу честно на благо нашей страны!" - говорится в комментарии.

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