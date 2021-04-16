Вести (Украина): нам нужно ядерное оружие – посол Украины в Германии

Украина отказалась от статуса ядерной державы после распада СССР. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что отказ от ядерного оружия — большая ошибка, но стремиться вернуть ядерный статус — неправильно. А вот скандально известный посол Украины в Германии не согласен с украинским лидером.

Мельник назвал ситуацию катастрофической

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Украине стоит задуматься о возвращении ядерного статуса. Такое заявление он сделал в эфире радиостанции Deutschlandfunk в четверг, 15 апреля.

"Возможно, стоит подумать и о ядерном статусе", - заявил Мельник.

По словам дипломата, Украине от Запада нужны не только выражения солидарности, но и современные системы вооружений, чтобы иметь возможность защитить себя.

"Ситуация катастрофическая… Россия хочет стереть Украину с лица земли как государство", - заявил он.

Что думает Зеленский о ядерном оружии

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что отказ от ядерного оружия - это предательство Украины и большая ошибка, но также он считает неправильным стремиться вернуть ядерный статус.

"В целом я считаю, что это предательство по отношению к Украине. Я считаю, что это большая ошибка. Ведь любые мировые дипломатические договоренности с момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, "умножены на ноль", - сказал глава государства.

Отказ от ядерного оружия

Украина отказалась от статуса ядерной державы после распада СССР. 5 декабря 1994 года был заключен Будапештский меморандум о гарантиях безопасности для нашей страны в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия: безопасность Украине гарантировали США, Великобритания и Россия.

25 октября 2020 года по инициативе Владимира Зеленского во время местных выборов украинцам задавали 5 вопросов, один из них касался использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.

Евгения Степко