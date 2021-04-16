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Интерфакс-АВН

США, вводя санкции, пытаются разрушить двусторонние отношения с Россией - МИД РФ

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга.
Источник изображения: © РИА Новости / МИД РФ

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты своими действиями пытаются разрушить двусторонние отношения с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они просто пытаются разрушить двусторонние отношения", - заявила Захарова на брифинге в четверг.

Так она прокомментировала вопрос о том, не пытаются ли Соединенные Штаты спровоцировать Россию, вводя санкции непосредственно после контакта на высшем уровне.

Власти США в четверг ввели новые санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ, сообщила в четверг пресс-служба Белого дома. "Минфин ввел санкции против 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства", - говорится в сообщении.

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Страны
Россия
США
Проекты
2020-й год
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