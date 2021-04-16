Зеленский: пришло время предложений для Украины и Грузии по членству в НАТО (Українська правда)

Зеленский вместо того, чтобы выполнить свои предвыборные обещания и принести мир в Донбасс, продолжает проводить политику конфронтации. В разговоре с президентом Грузии бывший юморист вновь заявил о цели нынешних киевских властей — вступлении в НАТО, что автоматически может привести к дальнейшей милитаризации Украины и созданию взрывоопасной ситуации для всего мира.
Зеленський: Настав час пропозицій для України та Грузії щодо членства в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и выразил убеждение, что Украина и Грузия должны получить план действий относительно членства в НАТО и в Евросоюз.
Источник: пресс-служба президента и Twitter Владимира Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Действительно пришло время конкретных предложений для Украины и Грузии на получение ПДЧ в НАТО и плана вступления в Европейский союз. Консолидация усилий и солидарность сверхважны сегодня".
Детали: Глава украинского государства обсудил с собеседницей эскалацию ситуации с безопасностью в Донбассе, подчеркнув опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и количества погибших. Владимир Зеленский выразил благодарность Грузии и лично Саломе Зурабишвили за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Саломе Зурабишвили подчеркнула, что Украина и Грузия имеют историческое понимание и поддерживают друг друга в вопросе мира.
Президенты акцентировали внимание на важности диалога и солидарности, обсудили практические шаги Украины и Грузии в контексте дальнейшего углубления отношений с НАТО. Собеседники обменялись мнениями об актуальной ситуации с безопасностью в регионе Черного моря, в частности в контексте временной незаконной оккупации Крымского полуострова. Зеленский ознакомил Зурабишвили с инициативой "Крымская платформа", саммит инаугурации которого состоится в августе 2021 года в Киеве. Он выразил надежду на личное участие с Саломе Зурабишвили в этом мероприятии и активное привлечение грузинских партнеров к смысловому наполнению данной инициативы.
Почему это важно: Украина 7 лет подвергается агрессии со стороны России, которая оккупировала Крым и фактически контролирует часть украинской территории на востоке - в Донецкой и Луганской областях. В марте Россия активизировала свои действия, которые угрожают Украине, - и президент Владимир Зеленский поднимает с партнерами вопрос о членстве в НАТО.
Грузия также не раз подвергалась агрессии России и, как и Украина, претендует на членство в Североатлантическом альянсе, хотя обе страны плана действий для членства еще не имеют.
Россия протестует против вступления Украины и Грузии в НАТО.
Предыстория:
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
- Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как 26 марта оккупанты на Донбассе убили четверых украинских военных, а Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
- Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ. Североатлантический альянс предостерег Россию от эскалации ситуации в Украине, выразив ей поддержку.
- Украина подняла тему получения плана действий относительно членства в НАТО. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО приведет к "необратимым последствиям" для украинской государственности и эскалации на Донбассе.