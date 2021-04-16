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Военно-промышленный курьер

Приостановка американских эсминцев - это не разрядка напряженности

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Источник изображения: vpk-news.ru

То, что США остановили свои эсминцы с УРО на пути в Черное море, не приведет к разрядке напряженности на данном этапе эскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока ситуация весьма напряженная. Очень много военных соединений НАТО и США переброшены к российским границам в рамках различных учений прямо из США вместе с военной техникой. Конечно, в этой ситуации любые дополнительные компоненты военные ведут к очередному витку напряжения», - отметил он.

«Но говорить о том, что, скажем так, ненаправление двух кораблей как-то приведет к разрядке, пока преждевременно», - констатировал он.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
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