Приостановка американских эсминцев - это не разрядка напряженности

То, что США остановили свои эсминцы с УРО на пути в Черное море, не приведет к разрядке напряженности на данном этапе эскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока ситуация весьма напряженная. Очень много военных соединений НАТО и США переброшены к российским границам в рамках различных учений прямо из США вместе с военной техникой. Конечно, в этой ситуации любые дополнительные компоненты военные ведут к очередному витку напряжения», - отметил он.

«Но говорить о том, что, скажем так, ненаправление двух кораблей как-то приведет к разрядке, пока преждевременно», - констатировал он.