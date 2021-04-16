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Интерфакс-АВН

Военные США выступали за сохранение небольшого присутствия в Афганистане - СМИ

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Военнослужащие Армии США в Афганистане
Военнослужащие Армии США в Афганистане.
Источник изображения: https://www.facebook.com/usforces.afghanistan

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Высокопоставленные американские военные выступали за сохранение небольшого присутствия США в Афганистане, сообщает Politico со ссылкой на бывших и нынешних чиновников США.

"Когда Байден взвешивал возможность полного ухода из страны этой весной, высшие военные лидеры выступали за сохранение небольшого присутствия США на месте, состоящего в основном из сил специального назначения и военных советников", - пишет издание со ссылкой на источники.

По мнению военных чиновников, силы в несколько тысяч человек необходимы для сдерживания талибов ("Талибан" - террористическая организация, запрещена в РФ) и предотвращения того, чтобы Афганистан снова стал убежищем для террористов.

Среди тех, кто выступал за сохранение американского присутствия в Афганистане называются председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, а также командующие Силами США в Афганистане, Центральное командование и Командование специальных операций.

В среду Байден официально объявил о решении вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года. По его словам, США добились выполнения всех своих задач в Афганистане. В координации с США вывод войск из страны начнут страны НАТО.

Прежняя американская администрация собиралась завершить вывод войск из Афганистана еще раньше - к 1 мая 2021 года.

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Страны
Афганистан
США
Проекты
NATO
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