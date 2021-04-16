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Интерфакс-АВН

Грузия за время участия в миссии в Афганистане потеряла более 30 военнослужащих - Минобороны

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Военнослужащие ВС Грузии
Военнослужащие ВС Грузии.
Источник изображения: https://sputnik-georgia.ru/

Тбилиси. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - За время участия Грузии в миссии в Афганистане погибло 32 грузинских военнослужащих, говорится в распространенном в ночь на четверг заявлении грузинского Минобороны в связи с решением НАТО о завершении до сентября текущего года миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.

Как сказано в заявлении, подразделения Сил обороны Грузии покинут Афганистан по согласованному с НАТО графику.

В ведомстве отмечают, что по данному вопросу уже начаты тесные консультации как с НАТО, так и с США.

На сегодняшний день в Афганистане несут службу 860 грузинских военнослужащих.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Грузия
США
Проекты
NATO
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