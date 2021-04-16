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Интерфакс-АВН

Грузия возвращает своих военных из Афганистана, вывод контингента будет координироваться с США - премьер

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Ираклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили.
Источник изображения: www.bbc.com

Тбилиси. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Вывод грузинского контингента из Афганистана будет происходить по согласованному с НАТО графику и с координацией с США, заявил в ночь на четверг глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.

"НАТО приняло решение о завершении поэтапно в Афганистане миссии до сентября текущего года. Соответственно, по согласованному с НАТО графику, Афганистан покинут грузинские подразделения", - написал Гарибашвили в социальных сетях.

По его словам, вывод грузинского контингента будет происходить с координацией с США.

Гарибашвили напомнил, что Грузия, ставшая одним из крупнейших контрибуторов, в 2004 году включилась в миссии в Афганистане, а последние десять лет непрерывно участвовала в миссии НАТО.

На сегодняшний день, по данным премьера Грузии, в Афганистане несут службу 860 грузинских военнослужащих.

Также он считает, что участием в афганской миссии Грузия доказала, что способна достойно взять на себя ответственность коллективной обороны, что, по его словам, "существенно для стратегической цели страны - достижения полноценного членства в НАТО".

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Грузия
Ирак
США
Проекты
NATO
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