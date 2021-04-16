США будут обезвреживать значительные террористические угрозы во всем мире, не только в Афганистане - Байден

Вашингтон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - США теперь собираются отслеживать террористические угрозы не только в Афганистане, но везде, где они могут появиться, заявил американский президент Джо Байден.

"Моя команда дорабатывает нашу национальную стратегию, чтобы отслеживать и обезвреживать значительные террористические угрозы не только в Афганистане, но везде, где они могут появиться: в Африке, Европе, на Ближнем Востоке или в других местах", - сказал Байден.

Он добавил, что после терактов 11 сентября 2001 года террористические группировки постепенно распространились по разным странам мира, и теперь нельзя считать именно Афганистан главным пристанищем террористов.