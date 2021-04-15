Лавров выразил действующему председателю ОБСЕ обеспокоенность переброской Киевом войск к линии соприкосновения в Донбассе - МИД РФ

Лавров надеется, что Швеция предпримет усилия, чтобы добиться от Киева строгого выполнения своих обязательств по урегулированию конфликта

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде ситуацию на юго-востоке Украины, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"С российской стороны выражена обеспокоенность эскалацией конфликта, вызванной переброской Киевом личного состава и вооружений к линии соприкосновения, а также ставшими регулярными обстрелами ВСУ пригородов Донецка и Луганска", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в среду.

В ходе телефонного разговора была "подтверждена заинтересованность Москвы в урегулировании конфликта исключительно мирным путём на безальтернативной основе минского "Комплекса мер".

"Отмечена необходимость неукоснительного выполнения сторонами конфликта - Киевом, Донецком и Луганском - согласованных в июле 2020 г. в Контактной группе дополнительных "Мер по усилению режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

На Смоленской площади выразили надежду, что "шведское действующее председательство ОБСЕ предпримет необходимые усилия, чтобы добиться от Киева строгого выполнения своих обязательств по урегулированию конфликта, включая решение гуманитарных проблем населения ДНР и ЛНР прежде всего путем признания экономической блокады этих территорий".

"Российской стороной было также отмечено, что в нынешней ситуации от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине требуется активизация шагов по непредвзятому отслеживанию ситуации по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе, прежде всего фактов гибели мирных граждан и разрушения гражданской инфраструктуры", - подчеркнули в МИД РФ.