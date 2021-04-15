Войти
Интерфакс-АВН

Лавров выразил действующему председателю ОБСЕ обеспокоенность переброской Киевом войск к линии соприкосновения в Донбассе - МИД РФ

527
0
0
Военнослужащие ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
Военнослужащие ВСУ на востоке Украины. Архивное фото.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine

Лавров надеется, что Швеция предпримет усилия, чтобы добиться от Киева строгого выполнения своих обязательств по урегулированию конфликта

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде ситуацию на юго-востоке Украины, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"С российской стороны выражена обеспокоенность эскалацией конфликта, вызванной переброской Киевом личного состава и вооружений к линии соприкосновения, а также ставшими регулярными обстрелами ВСУ пригородов Донецка и Луганска", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в среду.

В ходе телефонного разговора была "подтверждена заинтересованность Москвы в урегулировании конфликта исключительно мирным путём на безальтернативной основе минского "Комплекса мер".

"Отмечена необходимость неукоснительного выполнения сторонами конфликта - Киевом, Донецком и Луганском - согласованных в июле 2020 г. в Контактной группе дополнительных "Мер по усилению режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

На Смоленской площади выразили надежду, что "шведское действующее председательство ОБСЕ предпримет необходимые усилия, чтобы добиться от Киева строгого выполнения своих обязательств по урегулированию конфликта, включая решение гуманитарных проблем населения ДНР и ЛНР прежде всего путем признания экономической блокады этих территорий".

"Российской стороной было также отмечено, что в нынешней ситуации от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине требуется активизация шагов по непредвзятому отслеживанию ситуации по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе, прежде всего фактов гибели мирных граждан и разрушения гражданской инфраструктуры", - подчеркнули в МИД РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Швеция
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
2020-й год
ОБСЕ
Похожие новости
13.01.2021
НАТО против России: кто кого переиграет в 2021 году? (Polityka, Польша)
23.11.2020
Полет нормальный: почему стали возможны космические успехи Европы
17.08.2020
Россия вышла к границам НАТО
05.03.2020
Freitag (Германия): Запад действительно в опасности?
23.09.2019
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 16:40
  • 110
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.04 16:36
  • 3
Дроны могут стать системой ПВО
  • 15.04 15:24
  • 1
Забытый проект: NI вспомнил о советском стелс-бомбардировщике Т-60С
  • 15.04 15:10
  • 2
Выход самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций - вице-премьер Борисов
  • 15.04 14:31
  • 120
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 15.04 13:37
  • 12
Южная Корея представила собственный истребитель KF-21
  • 15.04 13:08
  • 15
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 15.04 13:01
  • 1
«Королева Елизавета» приведена в боевую готовность
  • 15.04 12:43
  • 1
Китайский комплекс активной защиты танка серии GL
  • 15.04 10:15
  • 41
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 15.04 09:00
  • 1
Володин назвал освоение космоса преимуществом российской экономики
  • 15.04 04:13
  • 6
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 15.04 02:19
  • 2
Призрак Цусимы
  • 14.04 23:04
  • 21
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 14.04 21:50
  • 4
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе