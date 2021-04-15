Войти
Интерфакс-АВН

Блинкен и генсек НАТО считают важным прекращение переброски РФ своих войск к границам Украины - госдеп

448
0
0
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © AP Photo, Virginia Mayo

Вашингтон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг на переговорах в Брюсселе в среду говорили о необходимости того, чтобы РФ положила конец наращиванию своего военного присутствия у границ Украины, говорится в заявлении госдепа.

"Они обсуждали безотлагательную необходимость для России остановить агрессивное сосредоточение военных сил вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму", - отмечается в пресс-релизе.

"Госсекретарь и генсек согласились, что для НАТО крайне важно продолжать оказывать поддержку Украине", - подчеркивается в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
30.04.2020
Соединенные Штаты диктуют НАТО свои условия: новые рекомендации Атлантического совета
28.11.2018
Азовское море. Законодатели США оказывают давление на Трампа
02.11.2017
США готовят войну, чтобы уничтожить Россию и Китай! (AgoraVox, Франция)
24.11.2014
Reuters: США расширят нелетальную военную помощь Украине, но не дадут оружия
17.04.2013
Россия и Китай вооружаются быстрее Америки
07.06.2010
Переговоры между РФ и США о сотрудничестве в программе Ан-124 носят предварительный характер - ГП "Антонов"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 16:40
  • 110
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.04 16:36
  • 3
Дроны могут стать системой ПВО
  • 15.04 15:24
  • 1
Забытый проект: NI вспомнил о советском стелс-бомбардировщике Т-60С
  • 15.04 15:10
  • 2
Выход самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций - вице-премьер Борисов
  • 15.04 14:31
  • 120
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 15.04 13:37
  • 12
Южная Корея представила собственный истребитель KF-21
  • 15.04 13:08
  • 15
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 15.04 13:01
  • 1
«Королева Елизавета» приведена в боевую готовность
  • 15.04 12:43
  • 1
Китайский комплекс активной защиты танка серии GL
  • 15.04 10:15
  • 41
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 15.04 09:00
  • 1
Володин назвал освоение космоса преимуществом российской экономики
  • 15.04 04:13
  • 6
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 15.04 02:19
  • 2
Призрак Цусимы
  • 14.04 23:04
  • 21
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 14.04 21:50
  • 4
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе