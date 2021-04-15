Блинкен и генсек НАТО считают важным прекращение переброски РФ своих войск к границам Украины - госдеп

Вашингтон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг на переговорах в Брюсселе в среду говорили о необходимости того, чтобы РФ положила конец наращиванию своего военного присутствия у границ Украины, говорится в заявлении госдепа.

"Они обсуждали безотлагательную необходимость для России остановить агрессивное сосредоточение военных сил вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму", - отмечается в пресс-релизе.

"Госсекретарь и генсек согласились, что для НАТО крайне важно продолжать оказывать поддержку Украине", - подчеркивается в сообщении.