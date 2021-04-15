В ближайшие годы навигация по Северному морскому пути может стать круглогодичной - Путин

Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути. Архивное фото.

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Навигация по Северному морскому пути в ближайшие годы может стать круглогодичной, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В самое ближайшее время, в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным", - сказал он в среду на заседании Попечительского совета Русского географического общества в режиме видеосвязи.

Путин рассказал, что обсуждал эту тему во вторник по телефону с финским коллегой Саули Ниинисте.

Он отметил, что затронул с Ниинисте и тему грядущего председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.