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Интерфакс-АВН

В ближайшие годы навигация по Северному морскому пути может стать круглогодичной - Путин

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Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути. Архивное фото
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Соломон Лулишов

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Навигация по Северному морскому пути в ближайшие годы может стать круглогодичной, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В самое ближайшее время, в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным", - сказал он в среду на заседании Попечительского совета Русского географического общества в режиме видеосвязи.

Путин рассказал, что обсуждал эту тему во вторник по телефону с финским коллегой Саули Ниинисте.

Он отметил, что затронул с Ниинисте и тему грядущего председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

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Страны
Россия
Финляндия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
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