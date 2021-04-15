Forbes (США): Россия пытается восстановить гигантский атомный линейный крейсер — не получается

Автор на примере ремонта крейсера «Адмирал Нахимов» пытается доказать, что Россия уже не сможет строить гигантские боевые корабли. Причина в том, что у российской промышленности не хватает мощностей и опыта для производства надежных газотурбинных двигателей для таких кораблей. А Украина этим опытом уже не поделится.

Российский флот уже почти десять лет пытается удвоить - с одного до двух - свой действующий флот огромных атомных линейных крейсеров.

Но все идет не так хорошо. Распад Советского Союза в 1991 году, который лишил российские верфи финансирования и вынудил военно-морской флот вывести временно из строя три из четырех линейных крейсеров класса "Киров", до сих пор наносит ущерб развертыванию сил флота.

По крайней мере с 2013 года ВМФ России пытается перевооружить и модернизировать "Адмирала Нахимова", третьего из 250-метровых "Кировцев". Если и когда "Адмирал Нахимов" будет готов, то присоединится к своему младшему брату "Петру Великому" на службе на Северном флоте.

Два остальных, старых "Кирова", простоявшие в консервации десятки лет, в этом году могут отправиться на слом.

В конце прошлого года были основания полагать, что работы над вооруженным крылатыми ракетами "Адмиралом Нахимовым" завершатся через пару лет. В августе рабочие Севмашзавода в Северодвинске вывели судно возрастом в 35 лет из судостроительной верфи.

Спуск на воду стал важной вехой в многомиллиардных усилиях по ремонту и модернизации "Адмирала Нахимова" новой электроникой, новейшими крылатыми ракетами "Оникс" и ядерным топливом.

Имея в составе флота два корабля класса "Киров", Москва получит возможность развернуть один из них в любой момент. Крупнейшие надводные боевые корабли в мире, "Кировы" - изделия амбициозного проекта "Орлан" - могли бы сопровождать российские авианосцы и десантные корабли или составить ядро мощных надводных группировок, включая эсминцы, фрегаты и корветы.

Спуск на воду стал большим шагом вперед для усилий по восстановлению "Адмирала Нахимова" стоимостью более миллиарда долларов. Флот рассчитывал принять поставку обновленного крейсера в 2022 году.

Но восемь месяцев спустя появились плохие новости. Поставка сдвинулась самое раннее на 2023 год. Вы должны чувствовать холодок, исходящий от ветеранов рабочих верфи, которые более двух десятилетий назад потратили годы, пытаясь восстановить старейший "Киров", от которого Москва в итоге отказалась. Любая задержка могла бы стать дурным предзнаменованием и для "Адмирала Нахимова".

"Главная проблема с "Адмиралом Нахимовым", как и со всеми крейсерами проекта "Орлан", - четыре построено, два из них выведены из эксплуатации,- атомные двигатели, использующие высокообогащенный уран", - сказал независимый эксперт по российским военным Павел Лузин.

Российской промышленности не хватает мощностей и опыта для производства надежных газотурбинных двигателей для больших кораблей. У Украины есть такой потенциал и опыт, но по очевидным причинам, связанным с российским вторжением в Крым в 2014 году, Киев заблокировал экспорт.

Это означает, что рабочие как-то должны довольствоваться основным оборудованием, в том числе и двигателями, которые уже находятся на борту старых "Кировых". Эта техника относится к 1980-м годам. "Короче говоря, эти двигатели создают массу проблем, - сказал Лузин. - Именно поэтому с конца 1990-х годов Россия смогла сохранить только один крейсер - "Петр Великий"".

Задержки с "Адмиралом Нахимовым" имеют эффект домино. "Петр Великий" уже нуждается в ремонте и модернизации, но промышленность способна работать только над одним крейсером единовременно.

По плану "Петр Великий" должен войти на верфь, когда "Адмирал Нахимов" покинет её. Пока "Адмирал Нахимов" торчит у её набережной, "Петр Великий" должен ждать. Чем дольше он ждет, тем хуже становится его состояние.

Даже если верфь сможет завершить работы по "Адмиралу Нахимову", то близится день, когда гигантские боевые корабли станут не более чем памятью в российском флоте. Посмотрите для примера на состояние "Адмирала Кузнецова", единственного авианосца в распоряжении Москвы.

Когда большие старые корабли заржавеют, их место займут новые, поменьше. "Фрегаты и корветы - это самые большие типы военных кораблей, которые Россия способна производить в связи с проблемой двигателей", - пояснил Лузин.

Но этим меньшим по размеру кораблям не хватает дальности плавания их более крупных предков. "Без крейсеров и эсминцев с управляемыми ракетами возможности России по демонстрации военной мощи за рубежом ограничены".

Дэвид Экс (David Axe)