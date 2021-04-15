Группа Terma поставит РЛС SCANTER 6000 для оснащения минно-тральных кораблей ВМС Бельгии и Нидерландов

ЦАМТО, 14 апреля. Консорциум Belgium Naval and Robotics, созданный Naval Group и ECA Group, выбрал РЛС SCANTER 6000 датской группы Terma для оснащения 12-ти минно-тральных кораблей нового поколения ВМС Бельгии и Нидерландов.

Как сообщается в пресс-релизе Naval Group, контракт на поставку 12 РЛС SCANTER 6000 был заключен с группой Terma в январе 2021 года. Первая РЛС будет поставлена в 2022 году.

РЛС SCANTER 6000 разработана для выполнения задач наблюдения в море, борьбы с пиратством и асимметричными угрозами, поддержки поисково-спасательных операций. Радар специально адаптирован для обнаружения малоразмерных целей типа вертолет на дальности до 15 морских миль и наведения своих вертолетов для выполнения безопасной посадки на борт корабля.

Как уже сообщал ЦАМТО, представители Бельгии и Нидерландов подписали официальное соглашение о совместной покупке 12 новых систем противоминной борьбы на базе минных тральщиков 5 июля 2019 года. Стоимость контракта оценивается почти в 2,2 млрд. евро.

Консорциум Naval Group и ECA Robotics был выбран победителем тендера, в котором также принимали участие Imtech Belgium с Damen Schelde Naval Shipbuilding и консорциум Sea Naval Solutions, в состав которого входили Thales, STX France, Socarenam и EDR. Правительства двух стран одобрили реализацию проекта 15 марта 2019 года.

Всего в рамках проекта будут приобретены 12 кораблей, которые заменят 5 минно-тральных кораблей класса "Трипартит" ВМС Бельгии, а также корабль обеспечения "Годетия" и 6 минно-тральных кораблей класса "Трипартит" ВМС Нидерландов. Сроки эксплуатации имеющихся тральщиков превышают 30 лет и истекают в 2023 году.

Каждый корабль будет оснащен модульными дистанционно управляемыми подводными и надводными аппаратами, которые позволят обнаруживать и обезвреживать мины противника. Благодаря новой концепции применения, материнский корабль и его экипаж смогут оставаться за пределами минных заграждений, используя только беспилотные системы.

Корабли будут применяться в сочетании с дистанционно управляемыми / автономными подводными аппаратами из комплекта UMIS компании ECA. По сообщению бельгийской Naval & Robotics, программа предусматривает совместное приобретение около 10 бортовых комплектов средств разминирования, включающих в общей сложности более 80 подводных, надводных и воздушных дистанционно управляемых аппаратов.

Планируется, что на проектирование кораблей и соответствующих бортовых комплектов оборудования потребуется 3 года. Первый из 12 кораблей планируется поставить ВМС Бельгии в 2024 году, а ВМС Нидерландов – в 2025 году. Последняя платформа должна быть поставлена в 2030 году. Техническое обслуживание тральщиков будет проводиться в Зебрюгге в партнерстве с компанией Flanders Ship Repair.

Как планируется, помимо создания в Зебрюгге промышленного центра передового опыта в области борьбы с морскими минами, там также будет построен завод по производству дистанционно управляемых аппаратов.