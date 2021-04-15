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Генерал Полько предостерегает: война России с Украиной может представлять для нас реальную опасность (Do Rzeczy, Польша)

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Учения по огневой подготовке Народной милиции ЛНР
Учения по огневой подготовке Народной милиции ЛНР.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Существует ли реальная угроза войны на востоке Украины и чем это грозит Польше? Польский генерал размышляет на тему, не собирается ли Путин вернуться к проекту Новороссии и отрезать Украину от Черного моря, а потом превратить ее во вторую Белоруссию, то есть часть своей сферы влияния. Спасение — в НАТО, утверждает он.

Интервью с генералом Романом Полько (Roman Polko).

Do Rzeczy: В последнее время появляются тревожные сообщения о передвижении российских войск. Звучат мнения, что возможно развязывание полномасштабного военного конфликта, который затронет НАТО. Существует ли реальная угроза или в этом есть доля преувеличения?

Роман Полько: В первую очередь мы не знаем, что планирует Путин. Самый мрачный сценарий - это возвращение к проекту "Новороссия". Россияне могут хотеть соединить Луганскую область с Крымом, отрезать Украину от Черного моря и запугать ее, нанеся тем самым удар по Североатлантическому альянсу, который старается всерьез подойти к украинским притязаниям на членство. По сравнению с 2008 годом, когда Германия и Франция заблокировали переговоры на тему присоединения Украины и Грузии, ситуация изменилась.

- Какое значение это имеет для Польши?

- Для нас это имеет колоссальное значение, ведь Украина выступает очень важным буфером, отделяющим нас от непредсказуемой России. С другой стороны, Москва хочет превратить Украину во вторую Белоруссию, поместить ее в свою сферу влияния, отрезать от НАТО. Разумеется, Путин делает все это также из внутриполитических соображений. Он апеллирует к образу осажденной крепости, которую окружают натовские силы.

Для Польши это может иметь огромное значение, если локальный ограниченный конфликт, спровоцированный для того, чтобы отвлечь внимание мира от Навального и привести в Думу больше людей Путина, выйдет из-под контроля и превратится в полномасштабную войну. Кровавая война на Украине прежде всего обернется глубоким гуманитарным кризисом. У нас уже были беженцы с Восточной Украины, а сейчас мы можем получить не только вторую волну их наплыва, но и нестабильную границу, а также конфликт у наших рубежей. В этом контексте следует вспомнить слова покойного Леха Качиньского (Lech Kaczyński), который говорил, что сегодня война затронула Грузию, завтра она затронет Украину, а послезавтра какие-то провокации и атаки со стороны России могут коснуться и нас.

- Следует ли нам как-то к этому готовиться, или достаточно того факта, что Польша - член НАТО?

- Сейчас мы, несомненно, видим, как важно то, что мы состоим в НАТО. Это первое. Второе - это необходимость повышать потенциал нашей армии, одновременно позаботившись о кибербезопасности. Мы знаем, насколько активны российские "фабрики троллей". На мой взгляд, мало просто реагировать на различные фальшивые новости и опровергать их. Нужно вести собственную активность как в киберпространстве, так и в медийной сфере.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Белоруссия
Германия
Грузия
Польша
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Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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