Эрдоган сообщил об успешных испытаниях ракет «воздух — воздух»

Турция успешно испытала ракеты «воздух — воздух», сообщил 14 апреля на своей странице в Twitter президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, страна стала обладательницей технологии данной категории ракет среди немногих государств.

«Ракета «воздух — воздух» Bozdogan, разработанная нашими молодыми инженерами в рамках проекта GÖKTUĞ, поразила цель с первого выстрела», — отметил политик.

В октябре 2020 года Турция сообщила о продолжающейся проверке и подготовке к развертыванию приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400. 16 октября Турция впервые испытала комплексы на учениях на севере страны. Было произведено три пуска, ракеты успешно поразили заданные цели.

Поставки С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами, которые выступают против приобретения страной НАТО оружия у Москвы.