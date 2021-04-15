Войти
Известия.ru

Эрдоган сообщил об успешных испытаниях ракет «воздух — воздух»

543
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/XinHua

Турция успешно испытала ракеты «воздух — воздух», сообщил 14 апреля на своей странице в Twitter президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, страна стала обладательницей технологии данной категории ракет среди немногих государств.

«Ракета «воздух — воздух» Bozdogan, разработанная нашими молодыми инженерами в рамках проекта GÖKTUĞ, поразила цель с первого выстрела», — отметил политик.

В октябре 2020 года Турция сообщила о продолжающейся проверке и подготовке к развертыванию приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400. 16 октября Турция впервые испытала комплексы на учениях на севере страны. Было произведено три пуска, ракеты успешно поразили заданные цели.

Поставки С-400 в Анкару начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами, которые выступают против приобретения страной НАТО оружия у Москвы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
Похожие новости
09.12.2020
Осевое государство Ближнего Востока
18.08.2020
Haber7 (Турция): то, что сделали турецкие С-400 с F-16 и F-4, разозлило США
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
27.11.2019
"Пересекли красную линию": сенаторы США требуют санкций для Турции
19.07.2019
Пентагон заявил о продолжении учений США и Турции
21.12.2015
О госпрограмме вооружения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 16:40
  • 110
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.04 16:36
  • 3
Дроны могут стать системой ПВО
  • 15.04 15:24
  • 1
Забытый проект: NI вспомнил о советском стелс-бомбардировщике Т-60С
  • 15.04 15:10
  • 2
Выход самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций - вице-премьер Борисов
  • 15.04 14:31
  • 120
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 15.04 13:37
  • 12
Южная Корея представила собственный истребитель KF-21
  • 15.04 13:08
  • 15
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 15.04 13:01
  • 1
«Королева Елизавета» приведена в боевую готовность
  • 15.04 12:43
  • 1
Китайский комплекс активной защиты танка серии GL
  • 15.04 10:15
  • 41
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 15.04 09:00
  • 1
Володин назвал освоение космоса преимуществом российской экономики
  • 15.04 04:13
  • 6
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 15.04 02:19
  • 2
Призрак Цусимы
  • 14.04 23:04
  • 21
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 14.04 21:50
  • 4
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе