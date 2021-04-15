Координационный комитет по вопросам ПВО обсудил в Душанбе вопросы создания единой системы воздушно-космической обороны стран СНГ

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Представители стран СНГ на заседании Координационного комитета по вопросам ПВО в Душанбе обсудили вопросы создания единой системы воздушно-космической обороны, сообщил в среду журналистам командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны ВС РФ, заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Юрий Грехов.

Он отметил, что сейчас проводятся мероприятия по адаптации объединенной системы ПВО СНГ к решению задач воздушно-космической обороны.

"Участникам заседания была представлена информация о военно-политической обстановке на южных границах СНГ, угрозах и вызовах нарушения воздушного пространства Республики Таджикистан, а также об исследованиях, проводимых базовой организацией, в области построения системы воздушно-космической обороны государств-участников СНГ", - сказал Грехов по итогам заседания.

Кроме того, по его словам, участники заседания рассмотрели замысел совместных учений с боевой стрельбой "Боевое содружество - 2021" и вопросы финансирования мероприятий, проводимых в формате объединенной системы ПВО СНГ. Также обсуждались перспективы развития военно-технического сотрудничества России с государствами-участниками СНГ в области ВВС и ПВО.

Объединенная система ПВО СНГ была создана на основе соглашения 10 стран Содружества, подписанного 10 февраля 1995 года в Алма-Ате. Срок действия соглашения неограничен, оно открыто для присоединения других стран. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.