Akharin Khabar (Иран): в НАТО пристально изучается «военная активность» России у западных границ

США и ряд партнеров по НАТО на прошлой неделе обсудили ситуацию на Украине в условиях усиления военной активности России. Они поддержали евроатлантические устремления Киева. На Ближнем Востоке не согласны с западной оценкой происходящего.

ИА "Мехр": В Пентагоне объяснили совещание НАТО, прошедшее с участием 5 государств-членов Альянса, необходимостью серьезно изучить "активизацию военных сил России" вдоль границы с Украиной.

Как сообщил официальный сайт военного ведомства США, 5 стран НАТО - США, Канада, Великобритания, Литва и Польша провели "особое совещание" на предмет изучения "повышенной военной активности России" вблизи российско-украинской границы.

Совещание было проведено в режиме видеоконференции под председательством Бена Уоллеса, главы оборонного ведомства Великобритании.

Вместе с тем, в официальном коммюнике Пентагона сообщалось, что страны Северо-Атлантического Альянса, участвовавшие в совещании, полностью и безоговорочно поддерживают национальный суверенитет и независимость Украины и готовы принять меры в случае попытки покушения на ее суверенитет. При этом, у упомянутых государств вызывает "серьезную озабоченность" усилившаяся военная активность России вдоль границы с Украиной.

Вместе с тем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков разъяснил, что российские военные будут находиться там (в районе границы с Украиной) ровно столько, сколько это необходимо, и столько, сколько сочтет нужным Верховный главнокомандующий Вооруженных сил России. При этом пресс-секретарь президента России подчеркнул, что российские военные в настоящий момент находятся на территории собственной страны.

Нужно к этому добавить, что и "военная активность России", и последовавшие разъяснения представителя Кремля происходят на фоне постоянных заявлений из Киева о том, что Украина будет добиваться вступления в Северо-Атлантический Альянс. Что же касается самого вероятного вступления Украины в НАТО, то, по мнению Пескова, подобный шаг лишь ухудшит текущую ситуацию, поскольку поставит Киев перед лицом новых глобальных вызовов. Как образно заметил пресс-секретарь президента России, если спросить мнения (о вступлении Украины в Альянс) миллионов людей, проживающих на юго-востоке Украины, в том числе и в самопровозглашенных республиках (с центрами в Донецке и Луганске), то выяснится, что для них членство Украины в НАТО неприемлемо.

К оценке Пескова следует также добавить, что эту ситуацию придется учитывать официальному Киеву, поскольку, как постоянно заявляют украинские власти, для них небезразлично мнение проживающих на "временно оккупированных территориях украинских граждан".

В то же время несколько ранее проведенного странами-членами НАТО совещания по ситуации на Украине, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг обсудил в телефонном разговоре в президентом Украины Владимиром Зеленским "активизацию российских военных у границ Украины".

Генеральный секретарь НАТО в беседе с президентом Украины заверил последнего в безусловной поддержке Альянсом территориальной целостности и суверенитета Украины. Более того, он подчеркнул, что в Альянсе обязуются "максимально близко" сотрудничать с Украиной по поводу нарушения условий перемирия в Донбассе, а также, что в Альянсе с озабоченностью следят за усилением активности российских военных как у границы с Украиной, так и "за ее пределами".

Также следует сказать о том, что напряженность вокруг ситуации в Донбассе усилилась после выступления в Верховной Раде Украины командующего ВСУ Руслана Хомчака 30 марта, который тогда заявил, что Россия "начала концентрацию войск вблизи границы двух государств".

Кремль тогда же в ответ на данное заявление разъяснил, что Россия вправе перемещать войска по своей собственной территории в любом направлении, и это ни для кого не представляет угрозу.

Нужно заметить, что чуть позднее в Кремле дали несколько иное объяснение передвижению войск по российской территории, говоря о том, что они будут находится в определенной местности ровно столько, сколько это будет необходимо. Однако и власти Украины после упомянутого выступления командующего ВСУ в парламенте также выдвинули против Москвы новые обвинения в эскалации конфликта в Донбассе.