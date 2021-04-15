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Интерфакс-АВН

Выход самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций - вице-премьер Борисов

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С лайнером МС-21 связываются большие надежды на возрожденние гражданского авиапрома. Кадр из видео с сайта www.uacrussia.ru
С лайнером МС-21 связываются большие надежды на возрожденние гражданского авиапрома. Кадр из видео с сайта www.uacrussia.ru.

Красноярск. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Выход самолета МС-21 на рынок "затормаживается" из-за санкций, работа по импортозамещению еще не завершена, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Нельзя скрывать, что одна из причин торможения с выводом на рынок МС-21 - это санкции. Мы уже преодолели их по ряду позиций, в частности, по композитам", - сказал Борисов, выступая в среду на Красноярском экономическом форуме.

"Нам еще предстоит тяжелая, напряженная работа, чтобы заместить до 40 процентов присутствия иностранного бортового оборудования в этом флагманском проекте. Думаю, что мы с этой задачей справимся, подтверждение тому - испытание российского двигателя ПД-14 в декабре прошлого года", - заявил зампред правительства.

МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России, а удлиненное композитное крыло - одним из его конкурентных преимуществ по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus. Оно повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона.

Головной исполнитель программы - ПАО "Корпорация "Иркут"" (входит в состав ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех").

ПД-14 - базовый турбовентиляторный двигатель, который создан в широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных.

Первые МС-21 оснащались двигателями американской компании Pratt&Whitney.

Ранее сообщалось, что санкции США в отношении российской компании "Аэрокомпозит" повлекли прекращение импорта композиционных материалов для создания этого самолета. Новым поставщиком компонентов позднее был выбран завод "Росатома" в ОЭЗ "Алабуга". Тем не менее старт серийного производства МС-21 был в очередной раз отложен, по последним официальным данным, он ожидается в конце 2021 года.

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Страны
Россия
США
Продукция
ПД-14
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Airbus
Boeing
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Аэрокомпозит ЗАО
ИРКУТ НПК
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ОДК УК
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МС-21
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2 комментария
№1
15.04.2021 08:54
Санкции. санкции, а какого хрена 30 лет смотрели в задницу запада, а теперь высокие сидельцы всё валят на санкции, ни санкции виноваты, а тупая, бездарная внутренняя и внешняя политика проводимая высшим руководством страны, особенно в экономики и промышленности, а также кадров, вороватых и бездарных. Ни умеете управлять,  идите гребите на галерах.
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№2
15.04.2021 15:10
Цитата, q
до 40 процентов присутствия иностранного бортового оборудования
Ничего себе! 40% иностранных комплектующих. И это Российский проект?!
Это отверточная сборка западного оборудования с частичной заменой комплектующих на российские детали.
Даже сейчас, они нам перекрывают композиты, они нам перекрывают доступ к своему  оборудованию, а мы продолжаем закупать у них движки PW?! Что за бесхребетная политика!
Не понятно что-ли? Им не нужны покупатели движков PW для МС-21. Политическое решение по движкам PW может быть принято в любой момент.
Нужно оставить МС-21 только с отечественными движками.

На ПД-14 затрачены были огромные средства и силы.
А ведь 1 кг авиационного реактивного двигателя сопоставим с со стоимостью 1 кг золота и эти деньги должны получать МЫ.

PW делает движки для военных (F15, F16, F22, F35) и если что, они будут убивать нас без тени смущения. Так что не надо поддерживать нашего противника, особенно если мы это можем.
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