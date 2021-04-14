Байден предложил Путину провести личную встречу и подтвердил приглашение на Климатический саммит - Кремль

Стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Джозеф Байден в ходе состоявшегося по инициативе американской стороны телефонного разговора предложил президенту РФ Владимиру Путину провести личную встречу, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора двух лидеров.

Как отмечается, Байден подтвердил переданное ранее приглашение Путину принять участие в Климатическом саммите, который пройдет в режиме видеоконференции 22-23 апреля.

"С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества", - говорится в сообщении пресс-службы.

Более того, как отметили в Кремле, Байден "высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата".

"В этом контексте президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, "при обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Путин изложил базирующиеся на минском "Комплексе мер" подходы к политическому урегулированию".

"Условлено дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе телефонного разговора вопросы", - говорится в сообщении.

БЕЛЫЙ ДОМ

Ранее во вторник о разговоре двух лидеров сообщил Белый дом, отметив, что лидеры обсудили глобальные и региональные темы. "Они обсудили многие региональные и глобальные проблемы, в том числе намерение США и России продолжать диалог по стратстабильности", - говорится в заявлении Белого дома по итогам разговора. В Белом доме пояснили, что этот диалог должен касаться "ряда вопросов о контроле над вооружениями, а также - новых проблем в сфере безопасности".

Белый дом также сообщил, что Байден во время телефонного разговора с Путиным заявил об обеспокоенности переброской российских сил к границе с Украиной и призвал РФ снизить напряженность в отношениях с Киевом.

"Президент озвучил нашу озабоченность внезапным наращиванием российских военных сил в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность", - говорится в заявлении Белого дома.

"Президент Байден подчеркнул, что США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины", - отмечается в документе.

Байден затронул и вопрос о вмешательстве в американские выборы и хакерских атаках, говорится в заявлении Белого дома.

"Президент Байден также четко дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно, защищая свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы", - сказано в заявлении.

Президент США в ходе разговора с главой российского государства предложил провести саммит в третьей стране, чтобы обсудить весь спектр актуальных проблем.

"Президент Байден вновь заявил, что нацелен на формирование стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США. Он предложил провести саммит в третьей стране в ближайшие месяцы, чтобы обсудить весь спектр вопросов, с которыми столкнулись США и Россия", - говорится в релизе Белого дома.

ВТОРОЙ РАЗГОВОР

Это уже вторая беседа президентов США и РФ. Первый их телефонный разговор состоялся 26 января.

В Кремле тогда сообщили, что Путин поздравил Байдена с началом работы на посту президента США и отметил, что "нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и - с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире - всего международного сообщества".

В Белом доме тогда сообщали, что Байден обсудил с Путиным продление СНВ-3, ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в президентские выборы.

ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ

В марте 2021 года Байден сделал ряд резонансных заявлений о России и ее руководстве, которые в Кремле назвали "очень плохими высказываниями". В частности, он дал утвердительный ответ на вопрос журналиста американского телеканала ABC News о том, считает ли тот российского президента "убийцей".

В Кремле заявления Байдена о Путине расценили как оскорбление главы государства. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов был отозван в Москву на консультации, чтобы проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".

18 марта Путин заявил, что не хочет заочно "пикироваться" с Байденом, и предложил ему пообщаться онлайн. "Что бы нам не пикироваться вот так вот, заочно, мы можем, мы должны продолжать отношения. И вот о чем я сейчас подумал: "В прошлый раз инициатива телефонного разговора у президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии. Но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии", - сказал Путин в телеэфире.

Он заявил, что готов обсудить с Байденом двусторонние отношения, стратстабильность, региональные конфликты, борьбу с коронавирусом. "Мы могли бы поговорить и о двусторонних отношениях, и как раз об этой стратегической стабильности, и о решении региональных конфликтов, их много перечислять не буду. И о проблемах, с которыми сталкивается сегодня человечество, имею в виду в том числе борьбу с пандемией", - сказал Путин.

При этом ранее он заявил, что Россия будет сотрудничать с США, но на своих условиях, и Вашингтону придётся с этим считаться. "Знаю, что США, руководство США в целом настроено иметь с нами определённые отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих США и на их условиях. Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди, у нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. И им придётся с этим считаться", - сказал Путин на встрече с представителями общественности Крыма.

По его словам, США придётся с этим считаться, "несмотря на все попытки остановить развитие" России, "несмотря на санкции, оскорбления". "Им придётся с этим считаться. Ну а мы, имея в виду наши национальные интересы, будем развивать отношения со всеми странами мира, включая и США", - сказал Путин.