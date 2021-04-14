Не менее 21-22 трлн рублей выделят на новую программу вооружения - первый зампред коллегии ВПК

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Государственная программа вооружения 2024-2033 годов получит финансирование в объеме не менее 21-22 трлн рублей, сообщил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов.

"Мы ориентируемся на то, что финансовые показатели новой госпрограммы, несмотря на все особенности экономической ситуации в стране, в абсолютных цифрах не будут меньше. Обеспечение аналогичной госпрограммы на период 2010 - 2020 годов составляло 21,2 трлн рублей. Действующая госпрограмма (2018 - 2027 годы) - 21,7 трлн рублей. Исходя из этой динамики, ожидаем уровень новой госпрограммы вооружений на уровне не ниже 21-22 трлн рублей", - заявил Ельчанинов в интервью "Российской газете".