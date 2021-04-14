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Интерфакс-АВН

Возвращение войск РФ с юга страны будет зависеть от ситуации по ту сторону границы - Шаманов "Интерфаксу"

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Владимир Шаманов
Владимир Шаманов.
Источник изображения: Владимир ШамановФото с сайта Госдумы РФ

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Возвращение российских военных в места постоянной дислокации после завершения контрольной проверки на юге России будет зависеть от действий, предпринимаемых с другой стороны границы, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Это будет решаться в соответствии с тем, какие группировки будут формироваться с противоположной стороны от нашей границы", - сказал Шаманов во вторник, отвечая на вопрос, вернутся ли российские войска в места постоянной дислокации после завершения контрольной проверки, в том числе на юге России.

По словам главы комитета "руководство страны и Вооруженных сил примет соответствующие решения, абсолютно адекватные".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил во вторник, что Россия принимает меры в ответ на угрозы со стороны НАТО, в ходе контрольной проверки на западные рубежи переброшены две армии и три соединения ВДВ.

"Реагируя на угрожающую России военную деятельность альянса, мы приняли соответствующие меры", - сказал Шойгу на совещании в Североморске.

"В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач", - сказал Шойгу.

"Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны. В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях", - сообщил министр обороны РФ.

"Все проверочные мероприятия планируется завершить в течение двух недель", - сказал Шойгу.

Ранее США и европейские страны выразили обеспокоенность по поводу перемещения российских войск у границы с Украиной.

В Черное море идут два ракетных эсминца США - Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт"). Корабли оснащены крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис").

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