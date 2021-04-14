Сергей Шойгу: Северный флот способен эффективно противостоять вызовам и угрозам России в Арктике

ЦАМТО, 13 апреля. Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Для укрепления обороноспособности Российской Федерации и защиты ее национальных интересов в Арктике Министерство обороны ведет планомерную работу по повышению боевых возможностей Северного флота. Он оснащается современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых климатических условиях. Активно ведется боевая подготовка, проводятся различные исследовательские мероприятия", – сказал С.Шойгу на совещании в Североморске.

Министр напомнил, что на прошлой неделе завершилась комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021".

"Значение трудно переоценить. Впервые в истории советского подводного флота, российского флота было осуществлено всплытие из-подо льда одновременно трех атомных подводных лодок", – цитирует "РИА Новости" С.Шойгу.

По его словам, "значительное внимание уделяется совершенствованию арктической инфраструктуры".

"Благодаря принятым мерам Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике", – заявил С.Шойгу.