Россия не откажется от защиты русскоязычного населения, несмотря на заявления США - МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД.

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Москва продолжит защищать русскоязычное население, невзирая на заявления США о том, что Россия "заплатит цену" за агрессивные действия на востоке Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Они говорят о высокой цене, но никогда ее не называют. То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили, во-вторых, приспособились. Не считаем, что вообще применима такая терминология: цена, расплата и так далее. Мы просто отстаиваем наши интересы и интересы наших граждан, русскоязычного населения, будем защищать их и дальше", - сказал Рябков журналистам.

"Вопрос в том, какие выводы делаются из этой ситуации в Киеве и у киевских покровителей. Выводы эти не настраивают на положительный лад", - добавил он.

По словам замглавы МИД РФ, "любая угроза только нас укрепляет в убеждённости в том, что мы проводим верный курс".