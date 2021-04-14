Карапетян считается назначенным на должность первого замначальника ГШ ВС Армении силой закона - правительство

Ереван. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Первым заместителем начальника Главного штаба ВС Армении силой закона назначен Аршак Карапетян, сообщает пресс-служба правительства республики.

Отмечается, что 7 апреля премьер-министр Армении Никол Пашиняна направил президенту республики Армену Саркисяну предложение о назначении Карапетяна, однако, учитывая, что президент не подписал указ о назначении и не вернул проект указа обратно премьер-министру, то Карапетян считается назначенным на должность первого заместителя начальника ГШ ВС Армении силой закона.

6 апреля Пашинян уволил с поста своего советника генерал-майора Аршака Карапетяна.

Карапетян был назначен советником премьера в декабре 2018 года после того, как дал показания против экс-президента Армении Роберта Кочаряна и ряда бывших высокопоставленных должностных лиц по делу о разгоне оппозиционного митинга 1 марта 2008 года.

Ранее Карапетян занимал должность начальника управления разведки Генштаба ВС Армении.

Между тем, 6 апреля Административный суд Армении отказался применить обеспечительную меру по иску бывшего первого замначальника Главного штаба ВС, Героя Армении Тирана Хачатряна против министра обороны Вагаршака Арутюняна и врио начальника ГШ ВС.

Как сообщалось на сайте Судебного департамента, в решении суда говорится, что приведенные в иске доводы касаются нарушения прав Хачатряна со стороны ответчиков, а не невозможности принятия судом решения в будущем.

Суд решил не принимать обеспечительные меры, что значит, что решение об освобождении Хачатряна от должности остается в силе.

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как Главный штаб ВС выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении был подписан по предложению Пашиняна.

Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".