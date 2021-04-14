Эстонские военные с тревогой ожидают проведения в России учений "Запад - 2021"

Таллин. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - В Эстонии ожидают обострения ситуации с безопасностью в связи с проведением в России учений "Запад - 2021".

"В этом году можно ожидать обострения ситуации с безопасностью по соседству с Эстонией, так как на этот раз стратегические командно-штабные учения будут проходить в западном направлении, их активная фаза состоится 10-16 сентября", публикует во вторник портал телерадиовещания данные разведцентра Сил обороны Эстонии, которые будут обнародованы в течение дня в ежегодном докладе о деятельности вооруженных сил страны в 2020 году.

Военная разведка отмечает, что по предложению России учения планируется организовать на общем оперативно-стратегическом фоне как в России, так и Белоруссии.

"В ходе маневров планируется отработать новые способы совместной деятельности наступательных частей в многонаселенных территориях, оценить эффективность нового и модернизированного вооружения и военной техники, перенять боевой опыт российских офицеров", отмечается в ежегоднике.

В Эстонии, которая в настоящее время добивается статуса наблюдателя в Арктическом совете, также опасаются, что таяние льдов в Арктике с одной стороны, создает условия для того, чтобы маршрут по Северному морю стал одной из наиболее жизнеспособных альтернатив существующим межконтинентальным морским маршрутам.

В то же время Северный морской путь "может также означать усиление контроля Москвы над судоходством, а это, в свою очередь, может поставить под угрозу существующую свободу судоходства других стран, поскольку Россия стала очень энергичной в милитаризации морского побережья", опасаются эстонские военные.