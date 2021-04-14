В российской ракетно-космической отрасли работают 180 тыс. человек - Рогозин

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - В настоящий момент в отечественной ракетно-космической отрасли работают 180 тысяч человек, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"У нас 180 тысяч человек (работают - ИФ) в ракетно-космической отрасли", - сказал Рогозин в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Ранее первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников сообщил в интервью "Интерфаксу", что госкорпорация ведет активный процесс оптимизации численности сотрудников.

"Несмотря на сложность подобных вопросов с моральной точки зрения, мы обязаны быть экономически эффективными. Поэтому мы проводим работу по снижению численности персонала", - сказал Овчинников.

"Не секрет, что многие отрасли в России, в том числе и космическая, переразмерены. Со временем появляются новые технологии, станки, снижается трудоемкость. И иметь такое большое число сотрудников становится просто нерационально ", - добавил он.

По его словам, самарский ракетно-космический центр "Прогресс" за три года сократил около 20% персонала.

В ноябре 2020 года глава "Роскосмоса" сообщил о сокращении аппарата госкорпорации и урезании зарплат менеджерам.