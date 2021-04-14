В Хьюстоне прошла памятная церемония в честь юбилея со дня полета в космос Юрия Гагарина

Торжественная часть мероприятия началась с воспроизведения гимнов России и США в исполнении учеников Русской школы Хьюстона

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Акишев Денис/. Более 30 человек собрались в понедельник в американском Хьюстоне (штат Техас) у памятника первому космонавту планеты Юрию Гагарину, чтобы отметить 60-летний юбилей его полета в космическое пространство.

Участники церемонии, в том числе генконсул РФ в Хьюстоне Александр Захаров, бывший директор Космического центра имени Линдона Джонсона Джордж Эбби, астронавт Майкл Бейкер, представители администрации и общественных организаций города, собрались у первой штаб-квартиры Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), где возведен памятник космическому первопроходцу. Торжественная часть мероприятия началась с воспроизведения гимнов России и США в исполнении учеников Русской школы Хьюстона имени Ю. А. Гагарина.

"Все говорили о содружестве, о том, что делается сейчас. Это важно для будущего поколения, для детей", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС Софья Табаровская, руководитель хьюстонской благотворительной организации "Доброта без границ", принимавшей участие в организации церемонии. Участники мероприятия возложили цветы к монументу, сотрудники космической отрасли вспоминали совместную работу двух стран. Пришедшим на церемонию раздавали памятные подарки.

Бронзовое изваяние Гагарина работы российского скульптора Алексея Леонова было установлено в Хьюстоне в октябре 2012 года. Рядом с ним находится стальная плита в честь астронавта NASA Джона Гленна - первого американца, совершившего орбитальный полет 21 июля 1961 года.