Войти
ТАСС

В Хьюстоне прошла памятная церемония в честь юбилея со дня полета в космос Юрия Гагарина

287
0
0
На фото справа налево: генконсул РФ в Хьюстоне Александр Захаров, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер, бывший директор Космического центра имени Джонсона Джордж Эбби
На фото справа налево: генконсул РФ в Хьюстоне Александр Захаров, бывший астронавт NASA Майкл Бейкер, бывший директор Космического центра имени Джонсона Джордж Эбби.
Источник изображения: © Денис Акишев/ТАСС

Торжественная часть мероприятия началась с воспроизведения гимнов России и США в исполнении учеников Русской школы Хьюстона

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Акишев Денис/. Более 30 человек собрались в понедельник в американском Хьюстоне (штат Техас) у памятника первому космонавту планеты Юрию Гагарину, чтобы отметить 60-летний юбилей его полета в космическое пространство.

Участники церемонии, в том числе генконсул РФ в Хьюстоне Александр Захаров, бывший директор Космического центра имени Линдона Джонсона Джордж Эбби, астронавт Майкл Бейкер, представители администрации и общественных организаций города, собрались у первой штаб-квартиры Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), где возведен памятник космическому первопроходцу. Торжественная часть мероприятия началась с воспроизведения гимнов России и США в исполнении учеников Русской школы Хьюстона имени Ю. А. Гагарина.

"Все говорили о содружестве, о том, что делается сейчас. Это важно для будущего поколения, для детей", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС Софья Табаровская, руководитель хьюстонской благотворительной организации "Доброта без границ", принимавшей участие в организации церемонии. Участники мероприятия возложили цветы к монументу, сотрудники космической отрасли вспоминали совместную работу двух стран. Пришедшим на церемонию раздавали памятные подарки.

Бронзовое изваяние Гагарина работы российского скульптора Алексея Леонова было установлено в Хьюстоне в октябре 2012 года. Рядом с ним находится стальная плита в честь астронавта NASA Джона Гленна - первого американца, совершившего орбитальный полет 21 июля 1961 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Похожие новости
25.03.2021
На МКС ложно сработала сигнализация о пожаре и разгерметизации
27.03.2019
США ответят России "технологией будущего"
28.12.2017
Представитель NASA назвал успешным сотрудничество США и РФ по программе МКС
22.05.2014
Прыжки на батуте
13.12.2013
Лёгкий самолёт съест у российского бюджета 1,3 миллиарда рублей
22.11.2011
Развитие пилотируемой космонавтики Китая является открытым и прозрачным - замначальника Канцелярии программы пилотируемой космонавтики КНР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.04 08:40
  • 32
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 14.04 08:20
  • 4
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 14.04 07:46
  • 1
В Приморье подразделение морской пехоты ТОФ подняли по тревоге
  • 14.04 07:40
  • 5
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 14.04 07:21
  • 3
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
  • 14.04 06:27
  • 2186
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.04 05:27
  • 105
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 14.04 04:37
  • 108
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 13.04 20:48
  • 1
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 13.04 20:10
  • 4
Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин
  • 13.04 16:18
  • 4
Поворот к природе усилит позиции России в мире
  • 13.04 16:16
  • 2
Реформа ВДВ идет ударным темпом
  • 13.04 15:50
  • 35
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 13.04 13:01
  • 1
Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году
  • 13.04 11:09
  • 5
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной