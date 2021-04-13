Войти
RT

Die Welt: новый корейский истребитель технологичней «Еврофайтера» и дешевле F-35 - ИноТВ

564
0
0
KF-21
KF-21.
Источник изображения: ROKArmedForces

В Южной Корее представили прототип собственного боевого самолёта пятого поколения KF-21, сообщает Die Welt. Как отмечает издание, его технология «стелс» превосходит аналогичную технологию истребителей «Еврофайтер». Кроме того, KF-21 стоит $65 млн, что значительно меньше цены американского F-35.

Die Welt: новый корейский истребитель технологичней «Еврофайтера» и дешевле F-35Reuters

Восемь лет назад руководители проекта европейского истребителя «Еврофайтер» планировали поставлять его в Южную Корею и даже наладить там серийное производство этих машин, пишет Die Welt. Однако в итоге всё обернулось по-другому.

Недавно в Южной Корее представили прототип собственного многоцелевого боевого самолёта KF-21, отмечает издание. Первый полёт самолёта, на разработку которого было затрачено $8 млрд, должен состояться в 2022 году. Таким образом, у Европы появился конкурент, пишет Die Welt.

Издание отмечает, что KF-21 содержит множество американских комплектующих. К примеру, обе силовые установки истребителя произведены компанией General Electric. Как пишет Die Welt, сообщается, что используемая на KF-21 технология «стелс» лучше, чем у «Еврофайтера», но хуже, чем у F-35.

Согласно критериям военных экспертов, KF-21 попадает в категорию боевых самолётов пятого поколения, в то время как «Еврофайтер» относится к четвёртому, отмечает издание. Кроме того, KF-21 отличается сравнительно невысокой стоимостью — один экземпляр стоит $65 млн, что значительно меньше стоимости американского F-35. Потенциальными покупателями корейского истребителя являются Индонезия, Филиппины и Таиланд.

Маленьким утешением для европейцев станет то, что они примут участие в поставке некоторых комплектующих, пишет Die Welt. К примеру, управляемые ракеты класса «воздух-воздух» для KF-21 будут поставляться из ФРГ.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индонезия
Россия
США
Таиланд
Филиппины
Южная Корея
Продукция
EF-2000
F-35
Компании
General Electric
Похожие новости
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
04.02.2015
Битва «летающих парт»
11.11.2014
Пятое на двоих
11.06.2014
Передел в небе
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 16:52
  • 2
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
  • 13.04 16:44
  • 3
Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин
  • 13.04 16:41
  • 2
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 13.04 16:36
  • 101
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 13.04 16:19
  • 3
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 13.04 16:18
  • 4
Поворот к природе усилит позиции России в мире
  • 13.04 16:16
  • 2
Реформа ВДВ идет ударным темпом
  • 13.04 15:50
  • 35
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 13.04 13:39
  • 102
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 13.04 13:01
  • 1
Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году
  • 13.04 11:13
  • 27
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 13.04 11:09
  • 5
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 13.04 09:40
  • 1
В правительстве заявили о лидерстве России в космосе
  • 13.04 09:37
  • 1
60-летие подвига Гагарина: Россия защищает честь космической державы (Асахи симбун, Япония)
  • 13.04 06:59
  • 2
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел