Испытания судна тылового обеспечения "Всеволод Бобров" идут успешно - ВМФ России

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Судно тылового обеспечения (СТО) "Всеволод Бобров" успешно отработало очередной этап заводских ходовых испытаний, которые идут в Финском заливе, сообщил официальный представитель Военно-морского флота (ВМФ) России Игорь Дыгало.

"В ходе испытаний проверена работа кранового оборудования, буксирных устройств, средств связи и навигации, работа двигательной установки. После испытаний, которые проходили в ледовой обстановке и перед следующим этапом ходовых испытаний судно пройдет плановый короткий доковый осмотр донно-забортных систем корпуса на предприятии "Северная верфь"", - сказал Дыгало журналистам в понедельник.

По его словам, "СТО "Всеволод Бобров" проекта 23120, построенное на "Северной верфи", которое входит в Объединенную судостроительную корпорацию, успешно отработало очередной этап заводских ходовых испытаний в назначенном районе Финского залива".

Ранее, сообщил Дыгало, "в ходе второго этапа заводских ходовых испытаний СТО "Всеволод Бобров" успешно отработало четырёхчасовую испытательную буксировку судна равного с собой водоизмещения в назначенном районе Финского залива". "Об этом было доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на совещании, где рассматривались вопросы испытаний новых кораблей и судов, построенных для ВМФ", - сказал Дыгало.

Он сообщил, что "ходовые испытания СТО "Всеволод Бобров" в Балтийском море продлятся около месяца". "На судне вместе с экипажем будет работать сдаточная команда в количестве более 100 человек. В ее задачи входит проверка главной энергетической установки, других систем и механизмов, испытания работы кранов и лебедок в условиях открытого моря. Планируется, что в апреле месяце сдаточная команда и экипаж судна должны перейти к государственным испытаниям", - сказал официальный представитель ВМФ.

По данным ВМФ России, СТО "Всеволод Бобров" проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию и системе динамического позиционирования судно может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море. Класс автоматизации А1 обеспечивает безвахтенное обслуживание. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.

"Всеволод Бобров" - второе судно проекта 23120, построенное на "Северной верфи". Головное судно "Эльбрус" вступило в отряд судов обеспечения службы вспомогательного флота объединённого стратегического командования Северного флота в 2018 году. "В 2019 году "Эльбрус" совершил 175-дневное кругосветное плавание в составе российских кораблей во главе с фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков". По результатам эксплуатации головного судна, проект 23120 доработан. В частности, увеличен функционал палубы, усовершенствованы системы связи и навигации", - сказано в сообщении российского военного ведомства, распространённом в понедельник.