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Интерфакс-АВН

РФ предостерегает Турцию от подпитки милитаристских настроений Киева - Лавров о продаже Турцией беспилотников Украине

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Каир. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия в контактах с Турцией и другими странами призывает воздержаться от шагов, подпитывающих милитаристские настроения украинских властей, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы все ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, проанализировать вечные воинствующие заявления киевского режима", - сказал Лавров на пресс-конференции в Каире.

Так министр ответил на просьбу "Интерфакса" прокомментировать сообщения о поставках турецких ударных беспилотников на Украину.

"И предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали вот эти вот милитаристские настроения", - добавил глава МИД РФ.

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