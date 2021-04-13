РФ предостерегает Турцию от подпитки милитаристских настроений Киева - Лавров о продаже Турцией беспилотников Украине

Каир. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия в контактах с Турцией и другими странами призывает воздержаться от шагов, подпитывающих милитаристские настроения украинских властей, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы все ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, проанализировать вечные воинствующие заявления киевского режима", - сказал Лавров на пресс-конференции в Каире.

Так министр ответил на просьбу "Интерфакса" прокомментировать сообщения о поставках турецких ударных беспилотников на Украину.

"И предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали вот эти вот милитаристские настроения", - добавил глава МИД РФ.